Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милнер догнал Гиггза пол количеству матчей в АПЛ
Англия
03 января 2024, 07:23 | Обновлено 03 января 2024, 07:24
721
0

Милнер догнал Гиггза пол количеству матчей в АПЛ

Больше поединков только на счету Гарета Барри

03 января 2024, 07:23 | Обновлено 03 января 2024, 07:24
721
0
Милнер догнал Гиггза пол количеству матчей в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Милнер

Вчера «Брайтон» Роберто Де Дзерби в матче 20-го тура АПЛ сыграл вничью 0:0 с «Вест Хэмом». Все 90 минут в составе «Брайтона» провел 37-летний Джеймс Милнер.

Для него матч с «Вест Хэмом» стал 632-м в карьере в АПЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, они делят второе место.

Рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей является бывший игрок «Астон Виллы», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «ВБА» Гарет Барри. Он провел в элитном дивизионе чемпионата Англии 653 матча.

По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «Арсенал еще способен выиграть чемпионат»
Таблица АПЛ. Арсенал вылетел из топ-3, Миколенко и Эвертон – в опасности
Вест Хэм – Брайтон – 0:0. Де Дзерби vs молотобойцы. Видеообзор матча
Джеймс Милнер Брайтон Райан Гиггз Английская Премьер-лига Гарет Барри статистика
Источник Opta
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 02 января 2024, 09:49 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Крупный турнир пройдет в Швеции

11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
Футбол | 02 января 2024, 14:11 11
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами
11 известных экс-футболистов клубов УПЛ, являющихся свободными агентами

Некоторым из них, вероятно, удастся трудоустроиться уже в январское трансферное окно

С тейпом на ноге. Костюк уступила Касаткиной в Брисбене и не пожала руку
Теннис | 03.01.2024, 07:49
С тейпом на ноге. Костюк уступила Касаткиной в Брисбене и не пожала руку
С тейпом на ноге. Костюк уступила Касаткиной в Брисбене и не пожала руку
Перфоманс Яремчука, возвращение Свитолиной и Надаля, вечный рекорд КриРо?
Футбол | 03.01.2024, 06:30
Перфоманс Яремчука, возвращение Свитолиной и Надаля, вечный рекорд КриРо?
Перфоманс Яремчука, возвращение Свитолиной и Надаля, вечный рекорд КриРо?
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Футбол | 02.01.2024, 14:19
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Анчелотти выбрал вратаря Реала на следующий матч и сделал важное заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
ФОТО. Зинченко и три красавицы. Как украинец отпраздновал Новый год
02.01.2024, 09:47 3
Футбол
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
Украинская футболистка погибла с матерью во время обстрела Киева
01.01.2024, 20:59 10
Футбол
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
В Испании назвали стартового вратаря Реал на следующий матч Ла Лиги
01.01.2024, 14:37 5
Футбол
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
Барселона готовится сменить наставника. Известен кандидат
02.01.2024, 10:01
Баскетбол
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
ФОТО. 10,75 миллионов долларов. Как выглядит особняк Месси во Флориде?
02.01.2024, 07:26
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились полуфинальные пары
03.01.2024, 00:02
Хоккей
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
ФОТО. Важный символ для Украины. Свитолина показала новую татуировку
01.01.2024, 14:41 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем