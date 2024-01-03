Милнер догнал Гиггза пол количеству матчей в АПЛ

Вчера «Брайтон» Роберто Де Дзерби в матче 20-го тура АПЛ сыграл вничью 0:0 с «Вест Хэмом». Все 90 минут в составе «Брайтона» провел 37-летний Джеймс Милнер.

Для него матч с «Вест Хэмом» стал 632-м в карьере в АПЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, они делят второе место.

Рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей является бывший игрок «Астон Виллы», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «ВБА» Гарет Барри. Он провел в элитном дивизионе чемпионата Англии 653 матча.