Милнер догнал Гиггза пол количеству матчей в АПЛ
Больше поединков только на счету Гарета Барри
Вчера «Брайтон» Роберто Де Дзерби в матче 20-го тура АПЛ сыграл вничью 0:0 с «Вест Хэмом». Все 90 минут в составе «Брайтона» провел 37-летний Джеймс Милнер.
Для него матч с «Вест Хэмом» стал 632-м в карьере в АПЛ. По этому показателю он сравнялся с легендой «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом, они делят второе место.
Рекордсменом АПЛ по количеству сыгранных матчей является бывший игрок «Астон Виллы», «Манчестер Сити», «Эвертона» и «ВБА» Гарет Барри. Он провел в элитном дивизионе чемпионата Англии 653 матча.
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