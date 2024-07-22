ФОТО. Украли дизайн? Вокруг новой формы Ворсклы разгорелся скандал
Ранее такую же форму презентовал «Спортинг»
Сегодня полтавская «Ворскла» презентовала три комплекта формы на сезон 2024/2025. Самым оригинальным в плане дизайна был комплект с горизонтальными зеленой, белой и черной полосами.
Однако вскоре вокруг этого комплекта формы разгорелся скандал. Дело в том, что ранее комплект формы с абсолютно идентичным дизайном уже презентовал лиссабонский «Спортинг». Он был разработал эксклюзивно для португальского клуба и посвящен легенде и первому в истории тренеру «Спортинга» Франсишку Стромпу.
«Спортинг», чьим техническим спонсором является Nike, который разрабатывает форму и для «Ворсклы», уже выступил с официальным заявлением по этому поводу:
«Переговоры по поводу формы ведутся эксклюзивно с Nike. Мы уже сообщили об этой проблеме, она решается с брендом на самом высоком уровне».
Le nouvel maillot domicile de Vorskla Poltava, d'Ukraine, est le même que celui du Sporting SC , qui visait à honorer Francisco Stromp 🤔— 🅿️ortugalfootFr (@portugalfootFr) July 22, 2024
Sporting CP 🗣️
"Le maillot a été négocié exclusivement avec Nike. Ce problème avait déjà été signalé et est en cours de résolution au plus… pic.twitter.com/oTUidAQ7PI
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