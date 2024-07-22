Заря в результативном спарринге обыграла саудовскую команду
Команда из Луганска забила три мяча в ворота клуба Аль-Раед
Луганська «Зоря» провела спаринг на зборах у Словенії, в якому зустрілася з футбольним клубом «Аль-Раед» із Саудівської Аравії.
Команди зіграли два тайми по 35 хвилин. Команда здобула перемогу з рахунком 3:2
23 липня відбудеться останній контрольний матч Зорі на зборах у Словенії, суперником стане футбольний клуб із Саудівської Аравії – «Аль-Таавун»
Товариський матч
22 липня. Словенія
Зоря (Луганськ, Україна) – Аль-Раед (Бурайда, Саудівська Аравія) – 3:2 (2:1)
Голи: Дришлюк 21, Беніто 23, Антюх 61 – голи, 14, 47.
Зоря: Сапутін, Мариновський, Ескінья, Жуніньо (Вантух, 48), Кирюханцев (Тронтель, 48), Дришлюк (Джордан, 48), Хахльов (Башич, 48), Волошин (Яцик, 48), Слесар (Ндур, 36), Беніто (Горбач, 48), Бугай (Герреро, 48).
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