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Товарищеские матчи
Заря
22.07.2024 18:30 – FT 3 : 2
Аль-Раед
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Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 21:50 | Обновлено 22 июля 2024, 22:13
618
0

Заря в результативном спарринге обыграла саудовскую команду

Команда из Луганска забила три мяча в ворота клуба Аль-Раед

22 июля 2024, 21:50 | Обновлено 22 июля 2024, 22:13
618
0
Заря в результативном спарринге обыграла саудовскую команду
ФК Заря

Луганська «Зоря» провела спаринг на зборах у Словенії, в якому зустрілася з футбольним клубом «Аль-Раед» із Саудівської Аравії.

Команди зіграли два тайми по 35 хвилин. Команда здобула перемогу з рахунком 3:2

23 липня відбудеться останній контрольний матч Зорі на зборах у Словенії, суперником стане футбольний клуб із Саудівської Аравії – «Аль-Таавун»

Товариський матч

22 липня. Словенія

Зоря (Луганськ, Україна) – Аль-Раед (Бурайда, Саудівська Аравія) – 3:2 (2:1)

Голи: Дришлюк 21, Беніто 23, Антюх 61 – голи, 14, 47.

Зоря: Сапутін, Мариновський, Ескінья, Жуніньо (Вантух, 48), Кирюханцев (Тронтель, 48), Дришлюк (Джордан, 48), Хахльов (Башич, 48), Волошин (Яцик, 48), Слесар (Ндур, 36), Беніто (Горбач, 48), Бугай (Герреро, 48).

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Заря Луганск Аль-Раед учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Аль-Таавун
Николай Степанюк Источник: ФК Заря Луганск
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