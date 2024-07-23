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Товарищеские матчи
Заря
22.07.2024 18:30 – FT 3 : 2
Аль-Раед
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Украина. Премьер лига
23 июля 2024, 01:19 | Обновлено 23 июля 2024, 01:20
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Заря – Аль-Раед – 3:2. Три гола саудитам. Видео голов и обзор матча

Луганская команда готовится к новому сезону

23 июля 2024, 01:19 | Обновлено 23 июля 2024, 01:20
100
0
Заря – Аль-Раед – 3:2. Три гола саудитам. Видео голов и обзор матча
Скриншот с видео

Луганская «Заря» продолжает готовиться к началу нового сезона Украинской Премьер-лиги с помощью спаррингов. Очередным соперником команды на сборах в Словении стал саудовский «Аль-Раед», который удалось победить со счетом 3:2.

Товарищеский матч. 22 июля. Словения

Заря (Луганск, Украина) – Аль-Раед (Бурайда, Саудовская Аравия) – 3:2 (2:1)

Голы: Дрышлюк 21, Бенито 23, Антюх 61 – ?, 14, ?, 47.

Заря: Сапутин, Мариновский, Эскинья, Жуниньо (Вантух, 48), Кирюханцев (Тронтель, 48), Дрышлюк (Джордан, 48), Хахлев (Башич, 48), Волошин (Яцык, 48), Слесар (Ндур, 36), Бенито (Горбач, 48), Бугай (Герреро, 48).

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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