Заря – Аль-Раед – 3:2. Три гола саудитам. Видео голов и обзор матча

Луганская «Заря» продолжает готовиться к началу нового сезона Украинской Премьер-лиги с помощью спаррингов. Очередным соперником команды на сборах в Словении стал саудовский «Аль-Раед», который удалось победить со счетом 3:2.

Товарищеский матч. 22 июля. Словения

Заря (Луганск, Украина) – Аль-Раед (Бурайда, Саудовская Аравия) – 3:2 (2:1)

Голы: Дрышлюк 21, Бенито 23, Антюх 61 – ?, 14, ?, 47.

Заря: Сапутин, Мариновский, Эскинья, Жуниньо (Вантух, 48), Кирюханцев (Тронтель, 48), Дрышлюк (Джордан, 48), Хахлев (Башич, 48), Волошин (Яцык, 48), Слесар (Ндур, 36), Бенито (Горбач, 48), Бугай (Герреро, 48).