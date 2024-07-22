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Франция
22 июля 2024, 22:03 |
1162
1

Трансфер топ-форварда в ПСЖ на грани срыва

Переговоры с «Наполи» по поводу перехода Осимхена могут провалиться

22 июля 2024, 22:03 |
1162
1
Трансфер топ-форварда в ПСЖ на грани срыва
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Трансфер форварда «Наполи» Виктора Осимхена в «ПСЖ» находится на грани срыва. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Главная причина разногласий клубов состоит в том, что «ПСЖ» отказывается включать в сделку своего вингера Ли Кан Ина, которого хочет подписать «Наполи». Если клубы не найдут компромисс, то у «ПСЖ» останется только один способ подписать Осимхена – активировать клаусулу в размере 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

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Виктор Осимхен Наполи ПСЖ трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Ли Кан Ин
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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Saar
Наполі красави- вичавлять бабло значне!😅😅
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