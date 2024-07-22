Трансфер топ-форварда в ПСЖ на грани срыва

Трансфер форварда «Наполи» Виктора Осимхена в «ПСЖ» находится на грани срыва. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Главная причина разногласий клубов состоит в том, что «ПСЖ» отказывается включать в сделку своего вингера Ли Кан Ина, которого хочет подписать «Наполи». Если клубы не найдут компромисс, то у «ПСЖ» останется только один способ подписать Осимхена – активировать клаусулу в размере 130 миллионов евро.

В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.