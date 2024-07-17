Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: ПСЖ продвигается в переговорах со звездным нападающим
Франция
17 июля 2024, 12:12 |
434
0

Источник: ПСЖ продвигается в переговорах со звездным нападающим

Виктор Осимхен хочет покинуть «Наполи» и присоединиться к парижанам

17 июля 2024, 12:12 |
434
0
Источник: ПСЖ продвигается в переговорах со звездным нападающим
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с нигерийским нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист очень хочет присоединиться к парижанам и готов покинуть «Наполи», если клубы договорятся по сумме трансфера.

В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Осимхеном интересуется «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Отказал Реалу ради АПЛ. Француз завершает свой переход в Манчестер Юнайтед
Трабзонспор нашел альтернативу Яремчуку, но все еще ждет ответ украинца
Вместо Лунина. Аль-Наср вскоре подпишет перспективного вратаря
Виктор Осимхен ПСЖ Наполи трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
Бокс | 17 июля 2024, 07:22 1
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена

Экс-чемпион мира выделил Мухаммеда Али

Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Футбол | 16 июля 2024, 21:52 4
Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона
Миколенко интересен именитому клубу с топ-коучем. Известна реакция Эвертона

Виталий Миколенко заинтересовал «Наполи»

Педриньо вернулся в Шахтер: усиление Пушичу или попытка спасти инвестиции
Футбол | 17.07.2024, 10:15
Педриньо вернулся в Шахтер: усиление Пушичу или попытка спасти инвестиции
Педриньо вернулся в Шахтер: усиление Пушичу или попытка спасти инвестиции
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Футбол | 16.07.2024, 19:24
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
Анчелотти обратился к Лунину и откровенно сказал, что от него ждет
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
Футбол | 17.07.2024, 05:42
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
ФОТО. Странный гость неожиданно посетил тренировку Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
Усик назвал двух легендарных бойцов прошлого, с которыми хотел бы подраться
16.07.2024, 10:59
Бокс
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
ВИДЕО. УЕФА определил лучший гол Евро-2024
16.07.2024, 17:25 3
Футбол
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
Дорогие подарки. Месси раздал призы каждому игроку сборной Аргентины
15.07.2024, 19:26 2
Футбол
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
16.07.2024, 08:10 1
Бокс
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 28
Футбол
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
Хацкевич назвал футболиста сборной Украины, который провалил Евро-2024
15.07.2024, 11:01 27
Футбол
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
Известна сумма призовых, которые заработала Испания за победу на Евро-2024
15.07.2024, 16:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем