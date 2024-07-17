Источник: ПСЖ продвигается в переговорах со звездным нападающим

Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с нигерийским нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летний футболист очень хочет присоединиться к парижанам и готов покинуть «Наполи», если клубы договорятся по сумме трансфера.

В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Осимхеном интересуется «Манчестер Юнайтед».