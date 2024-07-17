Источник: ПСЖ продвигается в переговорах со звездным нападающим
Виктор Осимхен хочет покинуть «Наполи» и присоединиться к парижанам
Французский «Пари Сен-Жермен» продвигается в переговорах с нигерийским нападающим итальянского «Наполи» Виктором Осимхеном, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 25-летний футболист очень хочет присоединиться к парижанам и готов покинуть «Наполи», если клубы договорятся по сумме трансфера.
В сезоне 2023/24 Виктор Осимхен провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Виктором Осимхеном интересуется «Манчестер Юнайтед».
🚨🔴🔵 Paris Saint-Germain are advancing in talks with Victor Osimhen's camp as their interest is now getting concrete.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2024
Osimhen, keen on joining PSG and open to the move if they can agree on deal/fee with Napoli.
He'd be very high on PSG list, if one centre striker left. pic.twitter.com/3uUgzaSkUf
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