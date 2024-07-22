Аргентина22 июля 2024, 21:45 | Обновлено 22 июля 2024, 23:21
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ФОТО. Месси с супругой поделились снимками с отпуска
Лионель продолжает восстанавливаться от травмы даже во время отдыха
22 июля 2024, 21:45 | Обновлено 22 июля 2024, 23:21
2130
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Звездный аргентинский футболист Лионель Месси и его супруга Антонела Роккуццо наслаждаются солнечными днями во время летнего межсезонья.
Семья Месси находится в компании Суареса, а также своих знакомых.
На фото можно заметить, что даже во время отдыха Месси находится в специальном корсете для ноги, так как восстанавливается от травмы, полученной в финале Копа Америка.
ФОТО. Месси с супругой поделились снимками из отпуска
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