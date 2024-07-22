ФОТО. Месси с супругой поделились снимками с отпуска

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси и его супруга Антонела Роккуццо наслаждаются солнечными днями во время летнего межсезонья.

Семья Месси находится в компании Суареса, а также своих знакомых.

На фото можно заметить, что даже во время отдыха Месси находится в специальном корсете для ноги, так как восстанавливается от травмы, полученной в финале Копа Америка.

ФОТО. Месси с супругой поделились снимками из отпуска