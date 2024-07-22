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Аргентина
22 июля 2024, 21:45 | Обновлено 22 июля 2024, 23:21
2130
0

ФОТО. Месси с супругой поделились снимками с отпуска

Лионель продолжает восстанавливаться от травмы даже во время отдыха

22 июля 2024, 21:45 | Обновлено 22 июля 2024, 23:21
2130
0
ФОТО. Месси с супругой поделились снимками с отпуска
Instagram Антонелы Роккуццо

Звездный аргентинский футболист Лионель Месси и его супруга Антонела Роккуццо наслаждаются солнечными днями во время летнего межсезонья.

Семья Месси находится в компании Суареса, а также своих знакомых.

На фото можно заметить, что даже во время отдыха Месси находится в специальном корсете для ноги, так как восстанавливается от травмы, полученной в финале Копа Америка.

ФОТО. Месси с супругой поделились снимками из отпуска

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Антонела Роккуццо отпуск фото отдых lifestyle Лионель Месси
Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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