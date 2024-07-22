Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Левом Берегу отреагировали на судьбоносное решение Исполкома УАФ
Украина. Премьер лига
22 июля 2024, 21:17 | Обновлено 22 июля 2024, 21:27
1199
3

В Левом Берегу отреагировали на судьбоносное решение Исполкома УАФ

Виталий Первак считает правильным решение о проведении турнира четырех

22 июля 2024, 21:17 | Обновлено 22 июля 2024, 21:27
1199
3
В Левом Берегу отреагировали на судьбоносное решение Исполкома УАФ
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал решение Исполкома УАФ о проведении дополнительного мини-турнира, победитель которого заменит «Днепр-1» в УПЛ:

«На мой взгляд, в случае, когда из-за форс-мажорных обстоятельств клуб УПЛ приостанавливает свою деятельность, его должна заменить команда Первой лиги, которая финишировала сразу за теми коллективами, которые повысились в классе. И хорошо, что на сегодняшнем заседании Исполкома УАФ уже на официальном уровне утверждено это положение в Регламенте соревнований нового сезона.

И, чтобы хоть как-то справедливость возобладала, Исполком УАФ 22 июля принял взвешенное решение о проведении дополнительного мини-турнира. Конечно, где-то можно быть недовольным, что нам по жребию достался «Металлист 1925», который продуктивно поработал в последнее время на трансферном рынке. Но это нас не пугает, тем более что все будет происходить в матчах на вылет, поэтому возможны сюрпризы. Главное, что борьба за столь желанную путевку в УПЛ продолжается.

Кстати, к поединку с харьковчанами мы постараемся усилиться несколькими новичками, что будет способствовать конкуренции».

Ранее стало известно, что матчи турнира четырех за последний пропуск в УПЛ состоятся в Киеве.

По теме:
Александр КОСЫРИН: «В противостоянии с сербами отдаю предпочтение Динамо»
Спортивный директор Миная прокомментировал решение УАФ
Тренер Миная: «Игроков и денег на Турнир четырех нет, мы все в шоке»
Первая лига Украины Виталий Первак Левый Берег Киев переходные матчи Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 Минай Эпицентр Каменец-Подольский инсайд исполком УАФ
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШОВКОВСКИЙ – о травме хавбека, молодых игроках и подготовке к Партизану
Футбол | 22 июля 2024, 20:40 0
ШОВКОВСКИЙ – о травме хавбека, молодых игроках и подготовке к Партизану
ШОВКОВСКИЙ – о травме хавбека, молодых игроках и подготовке к Партизану

Тренер рассказал о подготовке к матчу квалификации Лиги чемпионов

Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Футбол | 21 июля 2024, 22:56 25
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию
Когда начали забивать. Сборная Украины U-19 обыграла Италию

Украинцы вышли в полуфинал чемпионата Европы

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Футбол | 22.07.2024, 13:17
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Потенциальный оппонент для Полесья. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Футбол | 22.07.2024, 15:23
Потенциальный оппонент для Полесья. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Потенциальный оппонент для Полесья. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Футбол | 22.07.2024, 06:55
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Где смотреть онлайн матч квалификации ЛЧ Динамо – Партизан
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
красива назва клубу :  "Лівий Берег"   
Ответить
+1
FunnyCat_____
Удачи, ждем третью киевскую команду в Высшей Лиге!
Ответить
+1
ZlayaSobaka
Дякую УАФ!
А ті недоумки, які проголосували за пляшкою за Минтай, нехай сосуть ху!!
Справедливість перемогла👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
ФОТО. Роналду с возлюбленной показали, как отдыхают на Красном море
21.07.2024, 11:20 5
Футбол
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
Тайсон отреагировал на победу блогера Джейка Пола над Перри
21.07.2024, 10:10 1
Бокс
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
Днепр-1 выжали, как лимон. Наш футбол не так хорош, чтобы терпеть суррогат
21.07.2024, 09:14 37
Футбол
Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
Известно, какие каналы покажут матч Динамо – Партизан
21.07.2024, 17:10 7
Футбол
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
Макгрегор обратился к Усику относительно перехода в бои на голых кулаках
20.07.2024, 18:50 7
Бокс
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
Хирн назвал единственного боксера, который может стать угрозой для Усика
22.07.2024, 07:02 5
Бокс
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Италия – 3:2. Вышли в полуфинал Евро-2024! Видео голов и обзор
22.07.2024, 12:49 5
Футбол
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
ВИДЕО. Представлена возможная развязка в борьбе за Золотой мяч 2024
21.07.2024, 14:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем