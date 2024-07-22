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  4. Манчестер Сити определился с основным вратарем на случай продажи Эдерсона
Англия
22 июля 2024, 20:53 |
1185
0

Манчестер Сити определился с основным вратарем на случай продажи Эдерсона

Первым номером будет Ортега

22 июля 2024, 20:53 |
1185
0
Манчестер Сити определился с основным вратарем на случай продажи Эдерсона
Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

В «Манчестер Сити» не исключают, что летом продадут основного вратаря Эдерсона, на которого нацелен «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Клуб готов отпустить игрока, если он сам попросит о трансфере, однако нового топового кипера покупать на его место не собираются. Наставник Жузеп Гвардиола полностью доверяет резервисту Штефану Ортеге.

Ортега в минувшем сезоне успешно подменял Эдерсона во время травмы бразильца.

При этом чемпион Англии не планирует подписывать Джанлуиджи Доннарумму, Яна Облака или другого статусного стража ворот, учитывая ограничения из-за финансового фейр-плей.

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Штефан Ортега Эдерсон Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарумма Ян Облак трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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