Манчестер Сити определился с основным вратарем на случай продажи Эдерсона
Первым номером будет Ортега
В «Манчестер Сити» не исключают, что летом продадут основного вратаря Эдерсона, на которого нацелен «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Клуб готов отпустить игрока, если он сам попросит о трансфере, однако нового топового кипера покупать на его место не собираются. Наставник Жузеп Гвардиола полностью доверяет резервисту Штефану Ортеге.
Ортега в минувшем сезоне успешно подменял Эдерсона во время травмы бразильца.
При этом чемпион Англии не планирует подписывать Джанлуиджи Доннарумму, Яна Облака или другого статусного стража ворот, учитывая ограничения из-за финансового фейр-плей.
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