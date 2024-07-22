Манчестер Сити определился с основным вратарем на случай продажи Эдерсона

В «Манчестер Сити» не исключают, что летом продадут основного вратаря Эдерсона, на которого нацелен «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Клуб готов отпустить игрока, если он сам попросит о трансфере, однако нового топового кипера покупать на его место не собираются. Наставник Жузеп Гвардиола полностью доверяет резервисту Штефану Ортеге.

Ортега в минувшем сезоне успешно подменял Эдерсона во время травмы бразильца.

При этом чемпион Англии не планирует подписывать Джанлуиджи Доннарумму, Яна Облака или другого статусного стража ворот, учитывая ограничения из-за финансового фейр-плей.