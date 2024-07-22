Александр КОСЫРИН: «В противостоянии с сербами отдаю предпочтение Динамо»

23 июля футболисты киевского «Динамо» проведут первый поединок второго раунда Лиги чемпионов – с сербским «Партизаном».

Бывший нападающий национальной сборной Украины и «Динамо» Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на это завтрашнее противостояние в польском Люблине:

«Я считаю, что динамовцам повезло со жребием. И не только потому, что они в последнее время усилились сразу несколькими качественными новичками и по утверждению авторитетного немецкого портала Transfermark стоят вдвое дороже белградских «партизан». Все же, на мой взгляд, динамовцы более заточены на атаку, в каждой линии у них есть лидеры.

А статусность матча в Люблине будет изрядно мотивировать киевлян прыгнуть выше головы. Тем более, что клубные боссы не скрывают, что хотят выгодно продать 2-3 своих ведущих игроков. И именно удачные действия в Лиге чемпионов могут способствовать повышению трансферной стоимости динамовцев и заинтересованности в них более именитых команд. Поэтому я настроен оптимистично и отдаю предпочтение нашей команде».

Ранее капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с «Партизаном».