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Лига чемпионов
22 июля 2024, 19:28 | Обновлено 22 июля 2024, 19:35
1059
0

Капитан Динамо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с Партизаном

Буяльский уверен, что команда будет готова

22 июля 2024, 19:28 | Обновлено 22 июля 2024, 19:35
1059
0
Капитан Динамо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов с Партизаном
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Хавбек «Динамо» Виталий Буяльский дал комментарий перед первым матчем 2-го квалификационного этапа Лиги чемпионов против «Партизана». Игра пройдет 23 июля, начало в 21:00.

– Вы – один из тех игроков, которые уже играли против «Партизана» семь лет назад. Можете сравнить команду соперника тогда и сейчас?
– Да, я действительно уже играл против «Партизана». Помню, в Киеве была очень хорошая игра, мы сконцентрированно играли и в обороне, и в атаке. А вот на выезде у нас не все получалось – в первом тайме пропустили голы, но во втором переломили ход поединка в свою пользу и победили.

Относительно завтрашней игры у нас с тех пор почти полностью изменился состав. Главный тренер расскажет, как мы будем действовать и строить свою игру в обороне и атаке. Если с первых минут до последней секунды будем сконцентрированными, все у нас будет хорошо.

– Кроме вас, в 2017 году против «Партизана» играли Георгий Бущан и Николай Шапаренко, а также Владимир Шепелев, который из-за травмы пропустит завтрашний поединок. У «Партизана» же не осталось ни одного игрока, выходившего тогда на поле. То есть это совсем другая команда?
– Это совсем другая команда даже по сравнению с той, что была два месяца назад, ведь в чемпионате у них играли одни футболисты, а теперь пришли другие, и на каждую позицию у них есть новые футболисты, которых мы разбираем индивидуально и командно уже в течение 3 -4 дня. Потому, думаю, мы подготовимся на все 120%.

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Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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