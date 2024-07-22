ШОВКОВСКИЙ – о травме хавбека, молодых игроках и подготовке к Партизану

Тренер «Динамо» Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов перед первым матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Партизана».

Игра пройдет 23 июля, начало в 21:00.

– Какие прогнозы по восстановлению Владимира Шепелева?

– К сожалению, это произошло в последний день, и у него достаточная болезненная травма голеностопа. Не могу сказать, сколько он пропустит, но, думаю, он вылетел недели на две точно.

– Есть ли еще какие-нибудь потери в команде? Все ли готовы к матчу?

– Вы знаете, что два наших игрока сейчас находятся в расположении сборной Украины U19. Команда заняла второе место в своей группе и вышла в полуфинал, где продолжает борьбу. Все игроки команды U19 и те, кто уже выступает за первую команду, проявили себя на этом турнире неплохо. Именно благодаря своим действиям они смогли одолеть сборную Италии – чемпиона Европы. Желаем им удачного выступления.

Еще трое игроков, принадлежащих «Динамо», готовятся к Олимпиаде в Париже. Это Рубчинский, Брагару и Михайленко. Мы не можем на них рассчитывать.

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– Ваш соперник уже провел официальные матчи в этом сезоне, вы – еще нет. Является ли это преимуществом для «Партизана» над «Динамо»?

– Непросто ответить на этот вопрос. Только игра может дать ответ. Но мы отлично проанализировали действия нашего соперника и имеем план на игру. Я думаю, есть понимание того, как мы будем действовать. Полагаю, что мы подготовлены достаточно неплохо, но, повторюсь, игра все покажет.