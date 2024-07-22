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  4. А как же Лунин? Челси нацелился на голкипера Вильярреала
Англия
22 июля 2024, 21:45 |
1072
2

А как же Лунин? Челси нацелился на голкипера Вильярреала

Филип Йоргенсен может продолжить карьеру в АПЛ

22 июля 2024, 21:45 |
1072
2
А как же Лунин? Челси нацелился на голкипера Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Йоргенсен

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Вильярреала» и молодежной сборной Дании Филипу Йоргенсену. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, первые контакты с самим игроком уже состоялись, Йоргенсену интересен вариант с переходом в «Челси». Однако он лишь один из кандидатов, которых рассматривает лондонский клуб.

Также, по информации Романо, в шорт-листе «Челси» есть соотечественник Йоргенсена, Мадс Хермансен из «Лестера». Всего в шорт-листе «Челси» четыре фамилии, Гиорги Мамардашвили среди них нет.

Ранее сообщалось о том, что свое согласие на переход в «Челси» дал Андрей Лунин.

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Андрей Лунин Челси трансферы трансферы АПЛ Вильярреал трансферы Ла Лиги
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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vazazh
Де лунін - в жопі. Він давно в цьому місці
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Saar
Відповім на це питання: Лунін- воротар-лавочник🤣🤣🤣
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0
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