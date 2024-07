А как же Лунин? Челси нацелился на голкипера Вильярреала

«Челси» проявляет интерес к голкиперу «Вильярреала» и молодежной сборной Дании Филипу Йоргенсену. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, первые контакты с самим игроком уже состоялись, Йоргенсену интересен вариант с переходом в «Челси». Однако он лишь один из кандидатов, которых рассматривает лондонский клуб.

Также, по информации Романо, в шорт-листе «Челси» есть соотечественник Йоргенсена, Мадс Хермансен из «Лестера». Всего в шорт-листе «Челси» четыре фамилии, Гиорги Мамардашвили среди них нет.

Ранее сообщалось о том, что свое согласие на переход в «Челси» дал Андрей Лунин.

🚨🔵 EXCL: Chelsea make initial approach for Villarreal’s Filip Jørgensen as potential new goalkeeper.



Talks started on player side with Swedish GK keen on move, early stages; he’s one of 4 names under consideration.



Mads Hermansen also appreciated, no talks for Mamardashvili. pic.twitter.com/pNSsrTF25S