Анчелотти не удивил. Известны составы на матч Бетис – Реал. Антони в старте
Поединок начнется 1 марта в 19:30 по Киеву, Андрей Лунин остался на скамейке запасных
1 марта состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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Наставник сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав на игру. Украинский голкипер Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных, Тибо Куртуа будет защищать ворота королевского клуба.
В старте Бетиса выйдет Антони, который в предыдущем туре был удален. Однако Ла Лига отменила красную бразильца, таким образом позволив ему сыграть против Реала.
Перед стартом матча Реал с 54 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У Бетиса 35 пунктов и 7-я позиция.
Стартовые составы на матч Бетис – Реал
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