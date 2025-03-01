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  4. Анчелотти не удивил. Известны составы на матч Бетис – Реал. Антони в старте
Испания
01 марта 2025, 18:29 |
1305
0

Анчелотти не удивил. Известны составы на матч Бетис – Реал. Антони в старте

Поединок начнется 1 марта в 19:30 по Киеву, Андрей Лунин остался на скамейке запасных

01 марта 2025, 18:29 |
1305
0
Анчелотти не удивил. Известны составы на матч Бетис – Реал. Антони в старте
Getty Images/Global Images Ukraine

1 марта состоится матч 26-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Бетис и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

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Наставник сливочных Карло Анчелотти назвал стартовый состав на игру. Украинский голкипер Андрей Лунин ожидаемо остался на скамейке запасных, Тибо Куртуа будет защищать ворота королевского клуба.

В старте Бетиса выйдет Антони, который в предыдущем туре был удален. Однако Ла Лига отменила красную бразильца, таким образом позволив ему сыграть против Реала.

Перед стартом матча Реал с 54 очками занимает второе место в таблице чемпионата Испании. У Бетиса 35 пунктов и 7-я позиция.

Стартовые составы на матч Бетис – Реал

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Бетис Реал Мадрид Бетис - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу стартовые составы Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти Антони (Матеус дос Сантос)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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