От Пола Макграта до Джона Макгинна: символическая сборная звезд Астон Виллы

Много ли вы знаете футбольных клубов, которые могут похвастать 150-летней историей? Медлите с ответом? Открываете Википедию? Ищете? Ну, мало таких, если честно. И вообще сущий мизер клубов, которые в таком почтенном возрасте на виду в едва ли не (можно, в принципе, и без «едва ли не») самой мощной лиге мира. В нынешнем марте полуторасотлетний юбилей отмечает «Астон Вилла», основанная чуть ли не на заре существования Игры в ее более-менее современном виде.

«Вилланы» на протяжении своей истории познали несколько звездных времен. Первые датированы рубежом ХІХ и ХХ ст. Тогда команда из Бирмингема была законодателем футбольной моды в Англии и выиграла полдесятка национальных титулов. Помню еще фразу Валерия Мирского из программки к матчу киевского «Динамо» против «Астон Виллы» в 1982 г.: «ХХ век «Астон Вилла» встретила в расцвете сил и возможностей». Отзвук той эпохи был слышен в конце первого десятилетия ХХ в., когда «вилланы» в шестой раз стали чемпионами Англии. Второй всплеск – начало 1980-х, когда отличным дополнением к национальному чемпионству стал триумф в Кубке чемпионов, а также победа в Суперкубке УЕФА. Третья победоносная волна – с начала до середины 1990-х, именно тогда бирмингемцы разжились двумя вице-чемпионствами и дважды завоевали Кубок лиги. И вот сейчас – 4-й пик. Из относительных достижений – выход в финал Кубка Лиги в 2020-м, однако не покидает уверенность, что именно эта команда способна и взгромоздиться на пьедестал в премьер-лиге, и на победу в еврокубках, пусть, может, и не в самом престижном из них. Во всяком случае, и нынешнее время делегировало своего достойного представителя в символическую историческую команду.

Человек с обложки – первый двухклубный евротриумфатор

Вратарь: Джон Джеймс Риммер (родился в 1948 г.)

На вратарскую позицию – два почти равноправных претендента: Джон Джеймс Риммер и Найджел Спинк. Оба играли в один исторический период, оба имели касательство к триумфу «Астон Виллы» в чемпионате Англии и Кубке чемпионов в начале 1980-х. И выбрать между ними не так-то и просто. Предпочту Риммера из-за того, что он мне запомнился безупречной игрой против киевского «Динамо» в Симферополе в четвертьфинале Кубка чемпионов-1981/82 (был, кстати, самым старшим в составе бирмигемцев), когда все усилия звездного нападения динамовцев свел на нет. К сожалению, в финале Кубка чемпионов против «Баварии» он отыграл всего 10 минут, а потом вынужден был из-за травмы покинуть поле. И в победном для «вилланов» матче за Суперкубок УЕФА против «Барсы» уже играл Спинк. Однако большую часть матчей в розыгрыше Кубка чемпионов-1981/82 отыграл именно Риммер, и отыграл чрезвычайно надежно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Риммер (в верхнем ряду слева)

Символично, как по мне, что на обложке программки к стартовому матчу той победной для «Виллы» кампании в Кубке чемпионов – против исландского «Валюра» (к слову ту игру посетил только 20 481 зритель – мизер для будущего победителя, а на киевлянах уже было 38 579 фанов) – размещено фото именно Риммера. Уникальность Риммера еще и в том, что он стал первым игроком в истории, приобщившимся к победе в Кубке чемпионов с двумя разными клубами. Первым был «Манчестер Юнайтед», а временное расстояние между двумя евротриумфами Риммера составляло 14 лет.

Марк Боснич? Человек-скандал (был в частности дисквалифицирован за употребление кокаина, арестован за избиение своей девушки), однако голкиперским умением обладал. И два триумфа «львов» в Кубке английской лиги в 1990-е и его заслуга тоже. Однако и Риммеру, и Спинку по вкладу в историю клуба, по-моему, все же уступает.

От вершины к краю пропасти

Защитники: Стив Стонтон (родился в 1969 г.), Пол Макграт (родился в 1959 г.), Аллан Эванс (родился в 1956 г.), Гарри Уильямс (родился в 1960 г.)

Слева в защите – легендарный ирландец Стив Стонтон. В «Астон Вилле» у него было две каденции: более продолжительная – в 1990-е, более короткая – в начале ХХІ в. Примечательно, что именно в составе «Виллы» Стонтон полностью укомплектовал свой английский трофейный список. Если, будучи игроком «Ливерпуля», он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, то, будучи «вилланом», дважды завоевывал Кубок Лиги. Если в финале 1994 г. против МЮ провел на поле 79 минут (а игра запомнилась среди прочего и удалением манкунианца Андрея Канчельскиса), то в финале 1996 г. против «Лидса» так и остался в запасе. Стонтон был эффективным не только при выполнении прямых – защитных – обязанностей, но и очень часто весьма эффективно наводил шороху в атаке. Неутомимо носился по всему левому флангу, исполнял ювелирные подачи, а иногда и забивал голы фантастической красоты. Оцените, скажем, его выстрел в 1993 г. в ворота МЮ, которые защищал Петер Шмайхель.

Другой легендарный ирландец – центрдеф Пол Макграт. Долгое время он цементировал оборону «Манчестер Юнайтед», однако в конце 1980-х отправился в «Астон Виллу», где в первый же сезон приложил руку к вице-чемпионству, а в дальнейшем стал игроком года по версии Профессиональной футбольной лиги в 1993 г., завоевал Кубок Лиги и в 1994 г., и в 1996 г., почти безупречно проведя весь финал против МЮ и идеально против «Лидса». О нем говорили, что он делает защиту «произведением искусства». И действительно, игрой Макграта в отборе нельзя было не восхищаться! Но его внефутбольная жизнь не была легкой: в детстве Макграт скитался по детским домам, мать родила его от нигерийца, который сразу же и исчез из ее жизни, и, боясь гнева своих родителей, определила ребенка в детский дом, в зрелом возрасте Пол сполна хлебнул лиха от алкогольной зависимости. Об этом, а также о попытках самоубийства много говорится в его автобиографической книге «Возвращение с края пропасти».

В пару к Макграту поставлю важнейшую фигуру в обороне «Виллы» начала 1980-х – шотландца Аллана Эванса. Он не играл против киевлян в 1982 г. в Симферополе. Однако наставник «вилланов» Тони Бартон на послематчевой пресс-конференции после крымского матча выразил надежду, что Эванс вернется к ответной игре и подчеркнул его важную роль при стандартах, в том числе и у ворот соперников. К слову, в уже упомянутой программке к симферопольскому поединку между киевлянами и бирмингемцами имя этого защитника писали как Эллан.

Обычно, когда мы хотим подчеркнуть добродетели игрока, употребляем термин «универсал». Однако и вроде бы узкая, однако профессиональная специализация может быть признаком мастерства. Правый защитник Гарри Уильямс чуть ли не с десяток лет отыграл сугубо на правом фланге обороны «вилланов», в том числе и в пору евротриумфа начала 1980-х и был сосредоточен на оборонительной работе. Ни одного гола в футболке «Астон Виллы» он не забил (к слову, на склоне игровой карьеры в «Лидсе» и «Брэдфорде» он неоднократно отмечался голами, хотя суммарно за эти два клуба сыграл куда меньше матчей, чем за бирмингемцев), однако являлся важным элементом той «золотой команды». Главные его признаки – строгое соблюдение игровой дисциплины, умение читать игру, хорошая скорость. Ну, и, конечно, стоит отметить его жесткость и неуступчивость. Собственно, он стал единственным игроком среди участников финала Кубка чемпионов-1981/82, получившим предупреждение.

Другие варианты защиты? Центрдефом можно поставить и нынешнего тренера сборной Англии Гарета Саутгейта. Однако сказать, что Саутгейт-игрок устойчиво ассоциируется именно с «Виллой», не могу. «Кристал Пэлас» и «Мидлсбро» также имеют право называть его своим. Ну, и чемпионства или еврокубка Гарет в составе «вилланов» не завоевываал, разве что однажды Кубок Лиги.

Эшли Янг на левом фланге? Ну, все же, согласитесь, он в большей степени «красный дьявол», чем «лев». Алан Райт слева? Изобретательный, небольшого роста левый защитник, хотя и оставил определенный след в истории «кларетно-голубой армии», но можно констатировать, что ему не слишком-то повезло с историческим периодом, на который пришлась его игра в Бирмингеме.

Звено рекордсменов

Полузащитники: Гарет Барри (родился в 1981 г.), Гордон Коуэнс (родился в 1958 г.), Деннис Мортимер (родился в 1952 г.), Джон Макгинн (родился в 1994 г.)

Опорник «львов», конечно, Гарет Барри. Он является вторым по количеству матчей в футболке «Виллы» (дюжину лет провел в клубе!). Левша, рожденный в Гастингсе, отличался большим умением читать игру, предсказывать события на поле, оказываться там, где через мгновение окажется и мяч. Ну, и было у него еще одно большое умение – ювелирно отдавать длинные передачи. Есть в его карьере матч-бенефис. В сезоне-2007/08 в поединке против «Болтона» (4:0 в пользу «Виллы») Барри имел отношение к каждому забитому голу: дважды отличился сам (головой и дальним ударом) и дважды ассистировал партнерам (фланговый навес и отличная подача со стандарта). Примечательно, что та игра символизировала собой выход «кларетно-голубой армии» из продолжительного кризиса, ведь перед тем «вилланы» уступали в 5-ти матчах подряд.

Гордон Коуэнс едва ли не основополагающий игрок в тактических построениях звездной «Виллы» начала 1980-х. Фактически через него в центре поля строилась вся игра. Коуэнс – рекордсмен «львов» по ​​количеству проведенных матчей. Отличался огромным объемом работы на поле, успевал буквально везде, был и умелым пенальтистом. Среди его трофеев: Кубок Лиги 1977 г., чемпионство в 1981 г., Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА 1982 г.

Держу в руках программку к бирмингемскому матчу «Астон Вилла» – «Динамо» (Киев) в 1982 г., где на обложке – фотография с первой игры в Симферополе, там – рукопожатие капитанов команд Владимира Бессонова и Денниса Мортимера, и задаюсь вопросом: у кого из них футбольная судьба сложилась лучше? По-моему, все-таки у нашего соотечественника. Он куда титулованнее коллеги. Тем не менее, Мортимер поднимал над головой Кубок чемпионов и Суперкубок УЕФА. Деннис родился в Ливерпуле, однако никогда не играл ни за один клуб из родного города. До «Виллы» провел немало сезонов в «Ковентри», однако по-настоящему раскрыл свой талант в Бирмингеме, где отыграл с десяток лет.

Кстати, тогда в симферопольском матче против киевлян именно Коуэнса и Мортимера выделил среди своих подопечных наставник бирмингемцев Тони Бартон (сменил Рона Сандерса незадолго перед первым поединком против киевлян, в программке, выпущенной в Киеве, даже не указан как главный тренер). Те ребята действительно изрядно поработали тогда в средней линии.

И отдадим дань настоящему. Шотландец Джон Макгинн – капитан и душа нынешней «Виллы», по-моему, уже заслужил право быть в символической сборной клуба всех времен. Дебютировал в составе «вилланов» еще в чемпионшипе, постепенно прошел путь с командой до верхних строчек таблицы премьер-лиги. Болельщики «львов» со стажем называют его «Коуэнсом сегодня». Действительно, игровые характеристики схожи: такая же жажда борьбы и высокая работоспособность. Макгинн добросовестно отрабатывает на поле и в креативе, и в разрушении. Левша с мощным ударом сейчас стоит 30 млн евро и является связующим звеном между защитой и нападением «Виллы».

С улыбкой убийцы

Нападающие: Габриэль Агбонлахор (родился в 1986 г.), Дуайт Йорк (родился в 1971 г.)

Уроженец Бирмингема, воспитанник футбольной академии «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор сочетал в себе немало добродетелей настоящего форварда: голевое чутье, мощные удары с обеих ног, скорость, умение продавить противника, умелую игру на втором этаже, изобретательность в штрафной площади. К примеру, матч в сезоне-2008/09 против «Манчестер Сити» (4:2 в пользу «Виллы»), в котором Габи отметился хет-триком, как раз и стал яркой демонстрацией его скиллов. Агбонлахлор является четвертым игроком в истории «Астон Виллы» по количеству проведенных матчей.

Говорите, что Дуайт Йорк – «красный дьявол»? То, вероятно, вы забыли его игру за «львов». У него получалось и отмечаться хет-триком в бордово-голубой футболке (против «Ньюкасла», хотя матч «вилланы», в конце концов, проиграли 3:4), и ставить точку в финале Кубка Английской футбольной лиги против «Лидса» (3:0) в 1996 г. Имел он непосредственное отношение и к триумфу «львов» в Кубке Лиги в 1994 г. Вне поля? Нельзя сказать, что болельщики очень уважали Йорка. Стиль его жизни (пьяные вечеринки, несдержанность в сексуальных отношениях, пылкая любовь к деньгам, безграничное самолюбие) вызывали неприятие у многих фанатов. Добавили негатива и выступления тринидадца за «Бирмингем» под занавес игровой карьеры. А вот голы он действительно забивал изысканные. Недаром ему дали ник «Улыбающегося убийца». Убийственные удары с обеих ног, бешеная скорость, мгновенное принятие оптимальных решений на поле – характеристики Йорка-игрока.

Другие форварды? Были у «Астон Виллы» и Джон Карью, и Питер Уит, и Тони Морли. Последний, к слову, мне больше всего запомнился по матчам с киевлянами в 1982 г. (забавно, но в упомянутой уже программке, выпущенной в Киеве, его имя почему-то написали «Мони»). Это, конечно, мастеровитые форварды, однако очень уж часто они меняли команды и не отличались стабильной игрой в футболках «Виллы». Но, конечно, свое забивное дело знали.

Между Тоттенхэмом и Аяксом

Нынешняя «Вилла», возглавляемая Унаи Эмери, не без оснований претендует на выход в Лигу чемпионов. Однако команду бросает то в жар, то в холод. После 0:4 от «Тоттенхэма» следует 4:0 над «Аяксом». Отсюда следует, что по силе «вилланы» расположились где-то между ними? Ох, и непросто ответить на этот вопрос! 65-миллионный Олли Уоткинс регулярно забивает, да и по ассистам лучший в команде. О чемпионстве, конечно, речь не идет, однако 4-ми «вилланы» вполне могут финишировать. Да и побороться за победу в Лиге конференций им вполне по силам. Давно уже в бордово-голубой части Бирмингема не праздновали завоевание трофеев. Алчность к ним наличествует! Архитектор евротриумфа 1982 г. Тони Бартон тогда говорил: «Мы выиграли это для «Астон Виллы», для Бирмингема, для Англии и для Великобритании». Не пора ли вспомнить, как это делается? Тем более, что уж кто-кто, а Унаи Эмери умеет проводить своих подопечных по витиеватым еврокубковым тропинкам к победе. Кубок Лиги конференций чем не подарок к 150-летию?