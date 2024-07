УИЛЬЯМС: «Бегаю быстро, но не как мама. Она сбежала из Ганы через Сахару»

Один из героев сборной Испании на Евро-2024 Нико Уильямс рассказал о своей маме.

«Первое, что я сделал после победы на Евро-2024 – это побыл с родителями. Они заслуживают этого больше, чем кто-либо другой. Я бегаю быстро, но не так быстро, как моя мать.

Она избежала смерти и пересекла Сахару из Ганы в Испанию. Я отдал ей свою медаль, потому что она заслуживает ее больше».

В победном для Испании финале Евро-2024 против сборной Англии Нико Уильямс открыл счет.

🇬🇭🇪🇸 🗣️| Nico Williams:



"I run fast, but not as fast as my mother. She escaped death and crossed the Sahara from Ghana to Spain. I gave her my medal because she deserves it more." 🥹❤️



[@FrankKhalidUK] pic.twitter.com/DbfMTnTo8z