«Талантливый игрок». Онана дал комментарий про дебют юного новичка МЮ

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился своими впечатлениями от дебютной игры молодого новичка Лени Йоро.

Камерунский голкипер рассказал: «Лени Йоро – талантливый игрок, хорошо обращается с мячом. Мы все будем получать удовольствие от его игры».

Также Онана сообщила, что все партнеры в восторге от защитника и готовы помогать и поддерживать его.

Лени Йоро перешел в команду «Красных дьяволов» из «Лилля». За французский клуб защитник провел 60 матчей за три сезона и забил 3 гола. Сумма трансфера составила 62 млн евро + 8 млн евро бонусами.

18-летний француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче против шотландского «Рейнджерс» (2:0). Йоро провел на поле 45 минут, после чего был заменен. За игру он получил оценку 7.3.

Товарищеский матч

20 июля. Эдинбург (Шотландия)

18:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0

Голы: Амад Диалло, 39, Джо Хьюгилл, 70

🗣️ "Talented player and good on the ball"



Man United goalkeeper Andre Onana speaks about new signing Leny Yoro after he played in their 2-0 pre-season victory against Rangers 🔴 pic.twitter.com/rxtnQiYgk3