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  4. «Талантливый игрок». Онана дал комментарий про дебют юного новичка МЮ
Англия
20 июля 2024, 23:47 | Обновлено 21 июля 2024, 00:10
344
0

«Талантливый игрок». Онана дал комментарий про дебют юного новичка МЮ

Вратарь Манчестер Юнайтед поделился впечатлениями от игры Лени Йоро

20 июля 2024, 23:47 | Обновлено 21 июля 2024, 00:10
344
0
«Талантливый игрок». Онана дал комментарий про дебют юного новичка МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лени Йоро

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился своими впечатлениями от дебютной игры молодого новичка Лени Йоро.

Камерунский голкипер рассказал: «Лени Йоро – талантливый игрок, хорошо обращается с мячом. Мы все будем получать удовольствие от его игры».

Также Онана сообщила, что все партнеры в восторге от защитника и готовы помогать и поддерживать его.

Лени Йоро перешел в команду «Красных дьяволов» из «Лилля». За французский клуб защитник провел 60 матчей за три сезона и забил 3 гола. Сумма трансфера составила 62 млн евро + 8 млн евро бонусами.

18-летний француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче против шотландского «Рейнджерс» (2:0). Йоро провел на поле 45 минут, после чего был заменен. За игру он получил оценку 7.3.

Товарищеский матч

20 июля. Эдинбург (Шотландия)

18:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0

Голы: Амад Диалло, 39, Джо Хьюгилл, 70

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Лени Йоро Андре Онана Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Глазго Рейнджерс дебют Амад Диалло
Николай Степанюк Источник: Sky Sports
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