«Талантливый игрок». Онана дал комментарий про дебют юного новичка МЮ
Вратарь Манчестер Юнайтед поделился впечатлениями от игры Лени Йоро
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана поделился своими впечатлениями от дебютной игры молодого новичка Лени Йоро.
Камерунский голкипер рассказал: «Лени Йоро – талантливый игрок, хорошо обращается с мячом. Мы все будем получать удовольствие от его игры».
Также Онана сообщила, что все партнеры в восторге от защитника и готовы помогать и поддерживать его.
Лени Йоро перешел в команду «Красных дьяволов» из «Лилля». За французский клуб защитник провел 60 матчей за три сезона и забил 3 гола. Сумма трансфера составила 62 млн евро + 8 млн евро бонусами.
18-летний француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче против шотландского «Рейнджерс» (2:0). Йоро провел на поле 45 минут, после чего был заменен. За игру он получил оценку 7.3.
Товарищеский матч
20 июля. Эдинбург (Шотландия)
18:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0
Голы: Амад Диалло, 39, Джо Хьюгилл, 70
🗣️ "Talented player and good on the ball"— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 20, 2024
Man United goalkeeper Andre Onana speaks about new signing Leny Yoro after he played in their 2-0 pre-season victory against Rangers 🔴 pic.twitter.com/rxtnQiYgk3
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