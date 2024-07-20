Суперталант или очередной провал? Как МЮ опередил Реал в борьбе за Йоро

В среду около девяти утра самолет с Лени Йоро вылетел из Брюсселя (Бельгия) в Манчестер.

Были попытки доставить 18-летнего защитника в Англию еще накануне вечером, когда он принял решение присоединиться к «Манчестер Юнайтед», а не к чемпиону Испании и Европы «Реалу», но в итоге он улетел на следующее утро.

Тем не менее, момент сохранил свою значимость.

После нескольких недель попыток «Юнайтед» заполучил свою цель. И хотя Йоро еще не договорился о личных условиях контракта до посадки на самолет, он уже определился со своим следующим клубом в тот момент.

На прошлой неделе с «Лиллем» уже была согласована сумма трансфера в размере 52 миллионов фунтов стерлингов, которая в перспективе может вырасти до 59 миллионов фунтов. Сделка была подтверждена в четверг вечером. До этой недели «Юнайтед» не считался фаворитом, но заполучил игрока, которого многие в Европе считают «талантом поколения».

Многие, в том числе и другие претенденты, ожидали, что Йоро подпишет контракт с «Реалом» либо этим летом, либо через год, когда истечет срок его контракта с «Лиллем».

По словам источников, знакомых с ситуацией, «Реал» провел переговоры с представителем Йоро, Жорже Мендешем, и желание перейти к ним было ясно выражено. Все признаки указывали на стадион «Сантьяго Бернабеу».

Однако после того, как «Лилль» принял предложение «Манчестер Юнайтед», которое более чем в два раза превышало предложение «Реала», Йоро поставили перед необходимостью принимать решение. В итоге он убедился, что в АПЛ его развитие пойдет полным ходом. Бывший центральный защитник «Юнайтед» Рио Фердинанд, среди прочих, убеждал Йоро, что это правильный шаг. Финансовые условия также понравились игроку, как и «Лиллю».



ФК Манчестер Юнайтед

Приобретение Йоро – это огромная финансовая инвестиция для «Юнайтед» и, что, возможно, не менее важно, подписание, символизирующее изменение в трансферной политике клуба после появления миноритарного акционера Джима Рэтклиффа, владельца «Ineos». В «Юнайтед» есть ощущение, что приход Йоро и уход Мейсона Гринвуда имеют огромное значение по многим причинам. Они приобрели защитника, который может обеспечить им светлое будущее, и в то же время им удалось избавиться от скандального игрока, чье будущее лежало вдали от «Олд Траффорд».

Через неделю после приобретения 23-летнего форварда сборной Нидерландов Джошуа Зиркзе из итальянской «Болоньи» за 35,8 млн фунтов стерлингов, был приобретен еще один желанный молодой игрок, призванный ускорить летнюю перестройку и наметить долгосрочную стратегию.

Вторник стал праздничным днем для Мадрида.

Презентация Килиана Мбаппе, подписанного в качестве свободного агента после истечения срока контракта с «ПСЖ», привлекла 80 000 болельщиков на «Сантьяго Бернабеу» и обострила ожидания от сезона 2024/2025.

Крупнейший трансфер этого летнего окна укрепил позиции «Реала» как доминирующей силы в европейском футболе, но им предстояло заполучить еще одну цель, прежде чем команда Карло Анчелотти сможет считать себя полностью укомплектованной.

Мадридцы проявляли огромный интерес к Йоро. Главный скаут Юни Калафат и его сотрудники считают, что защитник обладает огромным потенциалом, и тщательно отслеживали его выступления за «Лилль» в прошлом сезоне.

Изначально планировалось, что «Реал» подпишет центрального защитника в 2025 году, но серьезные травмы Эдера Милитао и Давида Алабы в прошлом сезоне (причем, Алаба будет вне игры до октября или ноября) заставили пересмотреть план. Йоро должен был стать решением проблемы, восходящим талантом, который мог бы стать еще одним долгосрочным дополнением к составу, у которого лучшие годы еще впереди.

Однако у «Реала» была своя планка цены, выше которой они не были готовы прыгнуть. Предложение в размере от 25 до 30 миллионов евро было максимальным в переговорах с «Лиллем». Они полагали, что выбор Йоро в пользу перехода в команду-победителя Лиги чемпионов в конечном итоге заставит французский клуб отступить. В конце концов, Йоро никто не мешал уйти в 2025 году в качестве свободного агента, когда истекут последние 12 месяцев его контракта.

Однако ждать целый год перехода в «Реал» было для Йоро очевидным риском. Если бы испанская сторона изменила свои планы, или если бы он получил травму или потерял форму, то о переходе уже не могло быть и речи.



ФК Манчестер Юнайтед. Лени Йоро

В последние годы «Реал» умело использовал рынок свободных агентов, подписав Мбаппе, Алабу и центрального защитника сборной Германии Антонио Рюдигера бесплатно. Йоро, по их мнению, должен был стать следующим, если «Лилль» не пойдет на уступки. Кроме того, подписания Орельена Тчуамени и Джуда Беллингема должны были стать доказательством того, что «Реал» является прекрасным местом для развития самых больших талантов европейского футбола.

Однако интерес «Юнайтед» укрепил решимость «Лилля». За последние две недели руководство французского клуба дало понять, что Йоро не переедет в Мадрид за предложенную сумму. Приоритет Йоро в пользу перехода в «Реал» ничего не значил для «Лилля», который был возмущен предположениями о том, что их ценный актив, прошедший академию, может доработать свой контракт и затем уйти бесплатно.

По мнению источников в Испании, на Йоро оказывалось давление изнутри французского клуба, его подталкивали к переходу в «Юнайтед», что означало бы для них большую выгоду. По словам источников в стане Йоро, были опасения, что он не сможет играть, если останется в «Лилле» и будет ждать перехода в Мадрид свободным агентом. Трансфер на «Бернабеу», возможно, и был первоначальным приоритетом Йоро, но, учитывая очевидный тупик в переговорах между клубами, он не принес бы такой же финансовой отдачи. Единственное предложение, поступившее из Мадрида, было категорически отвергнуто.

Мадридцы разъяснили свою позицию агенту Жорже Мендешу во время встречи в июне. Было сказано, что любой трансфер Йоро будет иметь свои финансовые ограничения, но их намерение подписать центрального защитника стало еще более очевидным, когда Рафа Марин, один из запасных игроков клуба на этой позиции, был продан в итальянский «Наполи» за чуть более чем 10 миллионов фунтов стерлингов.

Не только в «Реале» ожидали, что Йоро присоединится к Мбаппе этим летом. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил The Athletic, что другой европейский клуб, заинтересованный в Йоро, получил информацию о том, что защитник предпочитает три варианта: «Реал» этим летом, «Реал» в январское окно следующего сезона или «Реал» в следующем году.

«Ливерпуль» проявил свой интерес к Йоро, но не стал делать предложение после того, как мерсисайдцам сообщили, что защитник хочет получить гарантии игрового времени, которые они не могли предоставить, учитывая, что у них уже есть четыре центральных защитника первой команды – капитан Вирджил ван Дейк, Джарелл Куанса, Ибрагима Конате и Джо Гомес.

В «Ливерпуле» высоко оценивают Йоро, но рассматривали его как долгосрочный проект, а не как человека, которого можно быстро интегрировать в команду Арне Слота.

Даже если бы Йоро был готов бороться за место в составе «Ливерпуля», вряд ли они согласились бы заплатить за 18-летнего игрока, у которого оставался всего один год по контракту, около 59 миллионов фунтов стерлингов.

Изначально ожидалось, что его можно будет приобрести за 40 миллионов фунтов, но после того, как «Ливерпуль» прекратил свое участие в процессе, цена возросла. То же самое касается и «ПСЖ»: они отказались от сделки в те дни, когда «Юнайтед» настойчиво добивался ее завершения.



ФК Манчестер Юнайтед. Лени Йоро

Этим летом «Реал» был готов потянуть время, испытывая терпение «Лилля» по мере того, как тянулись недели, но действия «Юнайтед» на прошлой неделе изменили динамику. Сделка на сумму 62 миллиона евро, плюс еще 8 миллионов евро в качестве потенциальных бонусов, выплачиваемых в течение нескольких лет, была очевидно привлекательной для «Лилля», несмотря на то что она была значительно ниже их громких требований на сумму более 100 миллионов евро, выдвинутых ранее летом.

Финансовые условия трансфера были согласованы на прошлой неделе, что дало «Юнайтед» возможность лично убедить Йоро выбрать их клуб.

В «Юнайтед» опасались, что улучшенное предложение от «Реала» в последний момент сделает их уязвимыми в переговорах, но продуктивные контакты в понедельник привели к соглашению о структуре пятилетнего контракта с возможностью продления еще на 12 месяцев.

Согласие Йоро на переход стало для многих неожиданностью.

Мадридцы, у которых, как считается, есть альтернативные варианты, были проинформированы в среду утром о решении Йоро отправиться на «Олд Траффорд». «Он будет зарабатывать много денег», – сказал один из высокопоставленных источников в клубе. «Ему там будет хорошо».

Финансовые затраты вызвали недоумение в столице Испании, а также у других клубов, которые проявляли интерес. Йоро, при всем его потенциале, сыграл 46 матчей в Лиге 1 и еще не играл за сборную Франции. Нет никаких гарантий, что он сможет адаптироваться к требованиям английского футбола. Некоторые клубы считают, что цена, которую в итоге заплатят за Йоро, слишком высока.

Однако в «Юнайтед» готовы не обращать внимания на финансовые риски, на которые не желали идти мадридцы, считая, что это просто необходимо для того, чтобы заполучить игрока, который, по мнению скаутского отдела клуба, обладает самым высоким потенциалом среди всех центральных защитников своего возраста в Европе. Йоро был включен в команду сезона 2023/2024 Лиги 1, своего первого полноценного сезона во взрослом футболе, и помог «Лиллю» добиться четвертого места и выхода в Лигу чемпионов под руководством Паулу Фонсеки, чьи успехи привели к тому, что в прошлом месяце он возглавил итальянский «Милан».

Кроме того, был и фактор времени. Если бы «Юнайтед» не подписал Йоро этим летом, то такой шанс мог бы больше не представиться: «Реал» был готов подождать до 2025 года, когда истечет срок действия его контракта с «Лиллем».



ФК Манчестер Юнайтед. Лени Йоро

Интерес «Юнайтед» к Йоро возник еще до того, как INEOS получила частичный контроль над клубом в феврале, но его профиль – молодой, динамичный и перспективный – соответствует новым долгосрочным планам.

Особое внимание уделяется молодым игрокам, которые помогли «Юнайтед» одержать победу над чемпионами Англии, «Манчестер Сити», в финале Кубка Англии в мае: Расмусу Хойлунду, Кобби Майну и Алехандро Гарначо – всем им 21 год или меньше. Зиркзе 23 года, а Йоро исполнится 19 только в ноябре.

Подписание Йоро также будет считаться достижением нового генерального директора Омара Беррады, который вел переговоры на их финальной стадии. Погоня за Йоро превратилась в навязчивую идею: бывший главный операционный директор «Манчестер Сити» жаждал победить Мадрид и провозгласить новое направление развития «Юнайтед». Дэн Эшворт и Джейсон Уилкокс также принимали активное участие в переговорах. Уилкокс, который знал о таланте молодого француза еще во время своей работы в академии «Сити», вылетел на встречу с Йоро на ранней стадии процесса, чтобы убедить защитника в том, насколько он нужен «Юнайтед» и как они будут работать над его развитием.

Директор по переговорам с игроками Мэтт Харгривз также принимал активное участие в процессе, сумев быстро подписать Зиркзе и Йоро. Он также занимался решением проблем, связанных с переходом нападающего Гринвуда во французский «Марсель».

Центр обороны «Юнайтед» уже давно нуждается в инвестициях.

Несмотря на подписание Йоро, «Юнайтед» сохраняет интерес к Маттейсу де Лигту из «Баварии» и Джарраду Брантвейту из «Эвертона». Дальнейшие шаги, скорее всего, будут зависеть от продаж и свободного места в составе. В период существенного сокращения расходов во всех подразделениях «Юнайтед» взял на себя обязательства по выплате 104,5 млн евро, хотя выплаты будут распределены на несколько лет.

От Йоро ожидали, что он надолго закрепится в оборонительной линии «Реала».

То, что он начнет следующий сезон в «Юнайтед», олицетворяет изменения на «Олд Траффорд».

Дэвид Орнштейн, Гильермо Раи, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух