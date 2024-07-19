ВИДЕО. Теннисист выиграл розыгрыш, отбив мяч сидя
Кентен Алис упал, но сумел выкрутиться из ситуации
Французский теннисист Кентен Алис обыграл бразильца Густаво Хейде в четвертьфинале грунтового турнира ATP 250 в Гштааде (Швейцария) – 6:1, 7:5.
В розыгрыше при счете 3:1 (30-15) француз упал на спину, но сумел сидя отбить мяч на сторону Хейде. Получилось настолько удачно, что соперник ошибся, а Кентен выиграл очко.
В полуфинале Кентен Алис сыграет против пятого сеяного немца Яна-Леннарда Штруффа.
H😱W Halys?— ATP Tour (@atptour) July 19, 2024
When you think you've seen it all... Qualifier @QuentinHalys with skills from the FLOOR@SwissOpenGstaad | #ATPGstaad pic.twitter.com/YNd05jo5LF
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