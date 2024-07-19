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ATP
19 июля 2024, 16:01 | Обновлено 19 июля 2024, 16:06
437
0

ВИДЕО. Теннисист выиграл розыгрыш, отбив мяч сидя

Кентен Алис упал, но сумел выкрутиться из ситуации

19 июля 2024, 16:01 | Обновлено 19 июля 2024, 16:06
437
0
ВИДЕО. Теннисист выиграл розыгрыш, отбив мяч сидя
Getty Images/Global Images Ukraine. Кентен Алис

Французский теннисист Кентен Алис обыграл бразильца Густаво Хейде в четвертьфинале грунтового турнира ATP 250 в Гштааде (Швейцария) – 6:1, 7:5.

В розыгрыше при счете 3:1 (30-15) француз упал на спину, но сумел сидя отбить мяч на сторону Хейде. Получилось настолько удачно, что соперник ошибся, а Кентен выиграл очко.

В полуфинале Кентен Алис сыграет против пятого сеяного немца Яна-Леннарда Штруффа.

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Кентен Алис ATP Гштаад
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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