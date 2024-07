ВИДЕО. Теннисист выиграл розыгрыш, отбив мяч сидя

Французский теннисист Кентен Алис обыграл бразильца Густаво Хейде в четвертьфинале грунтового турнира ATP 250 в Гштааде (Швейцария) – 6:1, 7:5.

В розыгрыше при счете 3:1 (30-15) француз упал на спину, но сумел сидя отбить мяч на сторону Хейде. Получилось настолько удачно, что соперник ошибся, а Кентен выиграл очко.

В полуфинале Кентен Алис сыграет против пятого сеяного немца Яна-Леннарда Штруффа.

