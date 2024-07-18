Украина. Премьер лига18 июля 2024, 23:55 |
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Усиливаются под УПЛ? Минай объявил о новом трансфере
Им стал опорный полузащитник Дмитрий Прихна
18 июля 2024, 23:55 |
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«Минай» объявил о подписании нового игрока. Им стал опорный полузащитник Дмитрий Прихна.
29-летний игрок будет выступать в закарпатской команде под 5-м номером.
Предыдущим клубом Прихны было «Подолье». Также он защищал цвета «Вереса», «Таврии», тернопольской «Нивы», «Металлиста 1925» и польских «Радуни» и «Брони». Сыграл 42 матча в первой лиге (2 гола и 2 ассиста), 7 – в Кубке и 33 – в чемпионатах Польши.
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