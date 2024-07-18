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  4. Усиливаются под УПЛ? Минай объявил о новом трансфере
Украина. Премьер лига
18 июля 2024, 23:55 |
364
0

Усиливаются под УПЛ? Минай объявил о новом трансфере

Им стал опорный полузащитник Дмитрий Прихна

18 июля 2024, 23:55 |
364
0
Усиливаются под УПЛ? Минай объявил о новом трансфере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Прихна

«Минай» объявил о подписании нового игрока. Им стал опорный полузащитник Дмитрий Прихна.

29-летний игрок будет выступать в закарпатской команде под 5-м номером.

Предыдущим клубом Прихны было «Подолье». Также он защищал цвета «Вереса», «Таврии», тернопольской «Нивы», «Металлиста 1925» и польских «Радуни» и «Брони». Сыграл 42 матча в первой лиге (2 гола и 2 ассиста), 7 – в Кубке и 33 – в чемпионатах Польши.

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Алексей Тиньков Источник: ФК Минай
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