Усиливаются под УПЛ? Минай объявил о новом трансфере

«Минай» объявил о подписании нового игрока. Им стал опорный полузащитник Дмитрий Прихна.

29-летний игрок будет выступать в закарпатской команде под 5-м номером.

Предыдущим клубом Прихны было «Подолье». Также он защищал цвета «Вереса», «Таврии», тернопольской «Нивы», «Металлиста 1925» и польских «Радуни» и «Брони». Сыграл 42 матча в первой лиге (2 гола и 2 ассиста), 7 – в Кубке и 33 – в чемпионатах Польши.