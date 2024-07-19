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  4. Новый клуб? Яремчук почти определился со своим будущим
Бельгия
19 июля 2024, 02:04 |
396
0

Новый клуб? Яремчук почти определился со своим будущим

Роман взял время на размышление о переходе в новый клуб

19 июля 2024, 02:04 |
396
0
Новый клуб? Яремчук почти определился со своим будущим
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Роман Яремчук все еще остается приоритетной целью турецкого «Трабзонспора».

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний украинский нападающий «Брюгге» по-прежнему может перейти в «Трабзонспор». Футболист получил предложение от турецкого клуба, но пока не принял окончательного решения о своем будущем и взял время на размышление.

«Трабзонспор» рассматривает Яремчука как приоритетный вариант для усиления атаки. Однако в случае отказа украинца клуб готов переключить свое внимание на форварда «Саутгемптона» Пола Онуачу, за которого просят больше, чем за Романа.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», где забил 8 голов за 34 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока, права которого принадлежат бельгийскому «Брюгге» в 3,5 миллиона евро.

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Саша Тавольери Роман Яремчук Трабзонспор Пол Онуачу трансферы трансферы АПЛ Брюгге
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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