Новый клуб? Яремчук почти определился со своим будущим

Роман Яремчук все еще остается приоритетной целью турецкого «Трабзонспора».

Об этом сообщает журналист Саша Тавольери. 28-летний украинский нападающий «Брюгге» по-прежнему может перейти в «Трабзонспор». Футболист получил предложение от турецкого клуба, но пока не принял окончательного решения о своем будущем и взял время на размышление.

«Трабзонспор» рассматривает Яремчука как приоритетный вариант для усиления атаки. Однако в случае отказа украинца клуб готов переключить свое внимание на форварда «Саутгемптона» Пола Онуачу, за которого просят больше, чем за Романа.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Яремчук выступал на правах аренды за испанскую «Валенсию», где забил 8 голов за 34 матча. Портал Transfermarkt оценивает игрока, права которого принадлежат бельгийскому «Брюгге» в 3,5 миллиона евро.

🇺🇦 Trabzon still waiting for Roman Yaremchuk's to decide if he wants to accept #süperlig club offer but already looking for another solution as talks took place with #Southampton about Paul Onuachu who's keen to stay in Turkey... At that moment,… pic.twitter.com/PoQH6VxIP4