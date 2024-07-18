Италия18 июля 2024, 22:52 | Обновлено 18 июля 2024, 23:40
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ОФИЦИАЛЬНО. Французский хавбек покинул Ювентус
Адриен Рабьо не стал продлевать контракт с туринским клубом
18 июля 2024, 22:52 | Обновлено 18 июля 2024, 23:40
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Французский хавбек Адриен Рабьо покинул туринский Ювентус, поскольку срок его договора с клубом истек.
29-летний игрок не стал продлевать контракт, хотя руководство клуба из Турина предложило хавбеку 7 млн евро за сезон в новом соглашении.
В минувшем сезоне Рабьо провел 31 матч и забил 5 мячей в Серии А.
Также в активе Рабьо – 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.
Thank you for everything and good luck for the future, Adrien! 🙏🐎— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) July 18, 2024
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