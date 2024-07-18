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Италия
18 июля 2024, 22:52 | Обновлено 18 июля 2024, 23:40
470
0

ОФИЦИАЛЬНО. Французский хавбек покинул Ювентус

Адриен Рабьо не стал продлевать контракт с туринским клубом

18 июля 2024, 22:52 | Обновлено 18 июля 2024, 23:40
470
0
ОФИЦИАЛЬНО. Французский хавбек покинул Ювентус
ФК Ювентус. Адриен Рабьо

Французский хавбек Адриен Рабьо покинул туринский Ювентус, поскольку срок его договора с клубом истек.

29-летний игрок не стал продлевать контракт, хотя руководство клуба из Турина предложило хавбеку 7 млн евро за сезон в новом соглашении.

В минувшем сезоне Рабьо провел 31 матч и забил 5 мячей в Серии А.

Также в активе Рабьо – 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.

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Николай Степанюк Источник: ФК Ювентус
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