ОФИЦИАЛЬНО. Французский хавбек покинул Ювентус

Французский хавбек Адриен Рабьо покинул туринский Ювентус, поскольку срок его договора с клубом истек.

29-летний игрок не стал продлевать контракт, хотя руководство клуба из Турина предложило хавбеку 7 млн евро за сезон в новом соглашении.

В минувшем сезоне Рабьо провел 31 матч и забил 5 мячей в Серии А.

Также в активе Рабьо – 5 матчей в основе сборной Франции на Евро-2024.

Thank you for everything and good luck for the future, Adrien! 🙏🐎