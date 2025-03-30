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Испания
30 марта 2025, 11:19 | Обновлено 30 марта 2025, 11:58
369
0

Килиан МБАППЕ: «Работали над этим несколько недель»

Француз доволен выступлением «сливочных»

30 марта 2025, 11:19 | Обновлено 30 марта 2025, 11:58
369
0
Килиан МБАППЕ: «Работали над этим несколько недель»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Французский форвард «Реала» Килиан Мбаппе поделился эмоциями после тяжелой победы своей команды над «Леганесом» (3:2) в 30-м туре испанской Ла Лиги, где он отличился дублем.

«Трудный матч. После паузы всегда сложно, потому что ты входишь в ритм на клубном уровне, а потом уезжаешь в сборную. Но мы знаем, что всегда должны делать: побеждать.

Мы начали агрессивно на половине соперника и забили первый гол. Потом играли не лучшим образом и пропустили два мяча, но понимали, что если сыграем хорошо, то забьем еще два. Во втором тайме мы это сделали и выиграли матч. Мы очень счастливы.

Мы работали над этим штрафным ударом с тренерским штабом несколько недель. Я знал, что с этого фланга могу пробить именно так, увидел свободное пространство и спросил партнеров, позволят ли они мне пробить», – сказал Мбаппе.

Ранее сообщалось, что голкипер «сливочных» Андрей Лунин поделился эмоциями после матча против «Леганеса».

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Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Реал - Леганес
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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