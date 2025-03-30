Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИХАЙЛЕНКО: «Очень благодарен каждому партнеру. Моя жена это оценила»
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 10:59 | Обновлено 30 марта 2025, 11:00
675
0

МИХАЙЛЕНКО: «Очень благодарен каждому партнеру. Моя жена это оценила»

Николай поделился эмоциями после матча против «Руха» в УПЛ

30 марта 2025, 10:59 | Обновлено 30 марта 2025, 11:00
675
0
МИХАЙЛЕНКО: «Очень благодарен каждому партнеру. Моя жена это оценила»
ФК Динамо Киев. Николай Михайленко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился эмоциями после убедительной победы «бело-синих» над «Рухом» в 22 туре Украинской Премьер-лиги.

– Очень уверенная победа, особенно на фоне того, что в первом круге обыграть «Рух» не удалось. Как удалось реабилитироваться после той утраты?

– Мы стараемся выигрывать каждую игру, неважно, как мы играли до этого. Двигаемся вперед, нужно жить сегодняшним днем, потому что без сегодняшнего дня не будет завтра.

– Забив первый мяч, команда тебя поздравила с рождением сына...

– Очень благодарен каждому партнеру, потому что это было неожиданностью для меня, мы не договаривались заранее. Думаю, все мои родные, жена, родители это оценили.

– Через несколько дней будет еще одна встреча с «Рухом», теперь уже в Кубке Украины. Интересный опыт или, напротив, хочется играть с другими соперниками?

– Нет особой разницы. Повторюсь, мы хотим побеждать в каждой игре, и неважно, хоть пять матчей играть против одного и того же соперника — мы должны пять раз победить. Поэтому будем настраиваться только на победу и стараться показать хорошую игру, – сказал Михайленко.

Ранее Александр Шовковский поделился эмоциями от матча против «Руха», где «Динамо» убедительно победило.

По теме:
Стали известны стартовые составы на матч Ворскла – Кривбасс в УПЛ
РИЗНЫК: «Он старается на тренировках. Судьба наградила его»
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Кривбасс
Николай Михайленко Динамо Киев Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Футбол | 30 марта 2025, 08:58 2
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил
Шахтер отправил экс-игрока сборной Украины в дубль. Срна ничего не объяснил

Иван Петряк переживает не лучшие времена в своей карьере

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
Футбол | 30 марта 2025, 09:23 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бокс | 30.03.2025, 08:32
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бокс | 29.03.2025, 09:29
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Бывший боец UFC оценил шансы Усика в поединке с Джейком Полом
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Бокс | 30.03.2025, 08:52
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 19
Футбол
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
29.03.2025, 04:30
Футбол
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
Шовковский оценил победу Динамо и сказал, почему не играет Бражко
29.03.2025, 20:22 6
Футбол
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
29.03.2025, 07:25 5
Бокс
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 13
Теннис
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 7
Футбол
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере
29.03.2025, 08:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем