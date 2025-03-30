МИХАЙЛЕНКО: «Очень благодарен каждому партнеру. Моя жена это оценила»

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Михайленко поделился эмоциями после убедительной победы «бело-синих» над «Рухом» в 22 туре Украинской Премьер-лиги.

– Очень уверенная победа, особенно на фоне того, что в первом круге обыграть «Рух» не удалось. Как удалось реабилитироваться после той утраты?

– Мы стараемся выигрывать каждую игру, неважно, как мы играли до этого. Двигаемся вперед, нужно жить сегодняшним днем, потому что без сегодняшнего дня не будет завтра.

– Забив первый мяч, команда тебя поздравила с рождением сына...

– Очень благодарен каждому партнеру, потому что это было неожиданностью для меня, мы не договаривались заранее. Думаю, все мои родные, жена, родители это оценили.

– Через несколько дней будет еще одна встреча с «Рухом», теперь уже в Кубке Украины. Интересный опыт или, напротив, хочется играть с другими соперниками?

– Нет особой разницы. Повторюсь, мы хотим побеждать в каждой игре, и неважно, хоть пять матчей играть против одного и того же соперника — мы должны пять раз победить. Поэтому будем настраиваться только на победу и стараться показать хорошую игру, – сказал Михайленко.

Ранее Александр Шовковский поделился эмоциями от матча против «Руха», где «Динамо» убедительно победило.