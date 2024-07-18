Как изменилась трансферная стоимость Ламина Ямала после Евро-2024?

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

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Одним из лучших футболистов турнира стал вингер сборной Испании Ламин Ямал, который оформил на турнире один гол и отдал четыре результативные передачи.

Известный портал Transfermarkt после завершения турнира обновил трансферную стоимость на Ямала. До начала чемпионата Европы Ямал стоил 90 миллионов евро, а сейчас его стоимость выросла на 30 миллионов и составляет 120 миллионов евро.

Лучший игрок турнира Родри также вырос в цене. Сейчас его трансферная стоимость составляет 130 миллионов евро (+10 млн).