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Испания
18 июля 2024, 23:23 |
643
0

Как изменилась трансферная стоимость Ламина Ямала после Евро-2024?

Футболист забил на ЧЕ один гол и отдал четыре результативные передачи

18 июля 2024, 23:23 |
643
0
Как изменилась трансферная стоимость Ламина Ямала после Евро-2024?
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

14 июля состоялся финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Фурии Рохи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Одним из лучших футболистов турнира стал вингер сборной Испании Ламин Ямал, который оформил на турнире один гол и отдал четыре результативные передачи.

Известный портал Transfermarkt после завершения турнира обновил трансферную стоимость на Ямала. До начала чемпионата Европы Ямал стоил 90 миллионов евро, а сейчас его стоимость выросла на 30 миллионов и составляет 120 миллионов евро.

Лучший игрок турнира Родри также вырос в цене. Сейчас его трансферная стоимость составляет 130 миллионов евро (+10 млн).

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Transfermarkt Ламин Ямал сборная Испании по футболу Евро-2024 финансы Барселона
Дмитро Олійник Источник: Transfermarkt
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