Карпаты определились с тренерским штабом. Кто будет помогать Лупашко
В штабе будут Лавриненко и Шуст, а Езерскому предложили команду U-19
19 июля в 12:00 футболистам «Карпат» представят нового главного тренера – Владислава Лупашко, который в межсезонье возглавил молодежный состав «зелено-белых» (U-19).
В тренерский штаб войдут специалисты, которые помогали Лупашко в «молодежке», среди которых наиболее известны – Сергей Лавриненко и Богдан Шуст.
Что касается ассистентов уже бывшего руководителя львовян Мирона Маркевича, то, как стало известно Sport.ua, Андрей Сапуга останется работать в структуре ФК «Карпаты», а Владимиру Езерскому собираются предложить возглавить молодежный состав, где ему будет помогать другой именитый в прошлом футболист львовского клуба Денис Кожанов.
Но пока неизвестно, устроит ли Езерского, который в эти дни находится в Северной Ирландии в расположении юношеской сборной Украины, выступающей в финальной части Евро-2024, этот вариант продолжения тренерской карьеры.
Впрочем, Андрей Русол, который вскоре должен стать генеральным директором ФК «Карпаты» и находящийся в дружеских отношениях с Езерским, может убедить бывшего партнера по «Днепру» возглавить «молодежку» львовян с перспективой встать у руля главной команды.
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