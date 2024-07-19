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Украина. Премьер лига
19 июля 2024, 00:02 | Обновлено 19 июля 2024, 00:03
895
1

Карпаты определились с тренерским штабом. Кто будет помогать Лупашко

В штабе будут Лавриненко и Шуст, а Езерскому предложили команду U-19

19 июля 2024, 00:02 | Обновлено 19 июля 2024, 00:03
895
1
Карпаты определились с тренерским штабом. Кто будет помогать Лупашко
ФК Карпаты. Сергей Лавриненко

19 июля в 12:00 футболистам «Карпат» представят нового главного тренера – Владислава Лупашко, который в межсезонье возглавил молодежный состав «зелено-белых» (U-19).

В тренерский штаб войдут специалисты, которые помогали Лупашко в «молодежке», среди которых наиболее известны – Сергей Лавриненко и Богдан Шуст.

Что касается ассистентов уже бывшего руководителя львовян Мирона Маркевича, то, как стало известно Sport.ua, Андрей Сапуга останется работать в структуре ФК «Карпаты», а Владимиру Езерскому собираются предложить возглавить молодежный состав, где ему будет помогать другой именитый в прошлом футболист львовского клуба Денис Кожанов.

Но пока неизвестно, устроит ли Езерского, который в эти дни находится в Северной Ирландии в расположении юношеской сборной Украины, выступающей в финальной части Евро-2024, этот вариант продолжения тренерской карьеры.

Впрочем, Андрей Русол, который вскоре должен стать генеральным директором ФК «Карпаты» и находящийся в дружеских отношениях с Езерским, может убедить бывшего партнера по «Днепру» возглавить «молодежку» львовян с перспективой встать у руля главной команды.

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Карпаты Львов назначение тренера Владислав Лупашко Андрей Сапуга Владимир Езерский Сергей Лавриненко Богдан Шуст Денис Кожанов чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Vanil10
Як на мене це повний провал, перша кома на виліт з таким тренерським штабом(((
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