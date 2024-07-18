Вратарь Украины U-23 Фесюн отразил два пенальти в одном матче

Сборная Украины U-23 в рамках подготовится к Олимпийским Играм проводит спарринг с Парагваем U-23 (на этот момент счет 1:0 в пользу Украины).

Вратарь Кирилл Фесюн, который вышел в основном составе, успел отразить два пенальти. Сперва кипер справился с ударом соперника в конце первого тайма, а затем отбил удар с точки на старте второго.

Это последний контрольный матч команды Руслана Ротаня перед стартом Олимпиады, где сборная Украины в группе сыграет против Марокко, Ирака и Аргентины.

Первый матч с Ираком состоится 24 июля.