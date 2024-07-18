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18 июля 2024, 23:30 |
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Уго ЛЬОРИС: «Сборная Аргентины сейчас представляет футбол во всем мире»

Бывший вратарь сборной Франции рассказал свое мнение о недавнем инциденте

18 июля 2024, 23:30 |
140
0
Уго ЛЬОРИС: «Сборная Аргентины сейчас представляет футбол во всем мире»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Бывший вратарь и капитан сборной Франции Уго Льорис выразил свое мнение о недавнем инциденте с участием аргентинских футболистов.

«Не имеет значения, вы находитесь в эйфории после победы или нет. Вы должны понимать уровень ответственности, когда становитесь победителем. Такие вещи не должны происходить в футболе. Мы все против дискриминации и расизма. Я надеюсь, что это была ошибка. Все мы иногда ошибаемся, и я надеюсь, что они сделают выводы из этой ситуации.

Сборная Аргентины сейчас представляет футбол не только в Южной Америке, но и во всем мире. Их нужно похвалить за достижения на поле за последние четыре-пять лет. Но когда вы побеждаете, вы становитесь примером для других, особенно для детей. Это было серьезное нападение на французов, особенно на тех, кто имеет африканское происхождение и семьи».

Что интересно, последним Уго Льориса за сборную Франции стал финал чемпионата мира 2022 против Аргентины.

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Алексей Тиньков Источник: BBC
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