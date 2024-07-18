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Англия
18 июля 2024, 19:05 |
444
0

Звездный украинец сократил отпуск, чтобы впечатлить нового главного тренера

Мудрик начал подготовку к новому сезону с «Челси»

18 июля 2024, 19:05 |
444
0
Звездный украинец сократил отпуск, чтобы впечатлить нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» начал подготовку к новому сезону.

С командой тренируется украинский вингер Михаил Мудрик. Сообщается, что украинец сократил свой отпуск, желая впечатлить нового главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Он прибыл на тренировочный сбор 8 июля, хотя Украина вылетела с Евро 26 июня. Украинец имел право на 4-недельный отпуск, но решил его сократить.

Мудрик уже успел принять участие в товарищеском спарринге «Челси» против «Лидса», в котором он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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товарищеские матчи чемпионат Англии по футболу учебно-тренировочные сборы Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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