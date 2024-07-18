Звездный украинец сократил отпуск, чтобы впечатлить нового главного тренера

Лондонский «Челси» начал подготовку к новому сезону.

С командой тренируется украинский вингер Михаил Мудрик. Сообщается, что украинец сократил свой отпуск, желая впечатлить нового главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Он прибыл на тренировочный сбор 8 июля, хотя Украина вылетела с Евро 26 июня. Украинец имел право на 4-недельный отпуск, но решил его сократить.

Мудрик уже успел принять участие в товарищеском спарринге «Челси» против «Лидса», в котором он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.