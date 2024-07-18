Звездный украинец сократил отпуск, чтобы впечатлить нового главного тренера
Мудрик начал подготовку к новому сезону с «Челси»
Лондонский «Челси» начал подготовку к новому сезону.
С командой тренируется украинский вингер Михаил Мудрик. Сообщается, что украинец сократил свой отпуск, желая впечатлить нового главного тренера «Челси» Энцо Мареску. Он прибыл на тренировочный сбор 8 июля, хотя Украина вылетела с Евро 26 июня. Украинец имел право на 4-недельный отпуск, но решил его сократить.
Мудрик уже успел принять участие в товарищеском спарринге «Челси» против «Лидса», в котором он забил один гол и отдал одну результативную передачу.
В прошлом сезоне Мудрик сыграл за «Челси» во всех турнирах 41 матч, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
🚨🔵 Mykhailo Mudryk cut his holiday short as he was keen to impress Enzo Maresca. He reported back to Cobham on July 8th, even though Ukraine exited the Euros on June 26th.— Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) July 17, 2024
FIFPro’s recommendation is that footballers are allowed a 4-week break.
(@kierangill_DM) #CFC pic.twitter.com/6wFZFcpQeF
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