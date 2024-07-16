РОМАНО: Экс-игрок Реала согласился подписать 5-летний контракт с Шахтером
Винисиус Тобиас заключит с «горняками» новое соглашение
Правый защитник Винисиус Тобиас после двух лет в аренде в «Реале», где он выступал за молодежную команду, вернулся в состав «Шахтера».
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Винисиус Тобиас согласился подписать новый контракт с горняками. Инсайдер отмечает, что срок соглашения – пять лет.
За время пребывания в «Реале» бразилец провёл лишь один матч за основную команду. Все остальное время Винисиус играл за дубль королевского клуба. За вторую команду «сливочных» Тобиас провел 61 матч, в которых отличился 8 ассистами.
🟠⚫️🇧🇷 Understand Brazilian RB Vinicius Tobias has agreed to sign new five year deal at Shakhtar Donetsk.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2024
Real Madrid didn’t trigger the buy option clause and Vinicius Tobias has returned to Shakhtar. pic.twitter.com/xDQ7K1XOpI
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