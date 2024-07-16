РОМАНО: Экс-игрок Реала согласился подписать 5-летний контракт с Шахтером

Правый защитник Винисиус Тобиас после двух лет в аренде в «Реале», где он выступал за молодежную команду, вернулся в состав «Шахтера».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Винисиус Тобиас согласился подписать новый контракт с горняками. Инсайдер отмечает, что срок соглашения – пять лет.

За время пребывания в «Реале» бразилец провёл лишь один матч за основную команду. Все остальное время Винисиус играл за дубль королевского клуба. За вторую команду «сливочных» Тобиас провел 61 матч, в которых отличился 8 ассистами.