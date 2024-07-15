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  4. Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Кубок Америки
15 июля 2024, 08:13 | Обновлено 15 июля 2024, 08:14
4115
0

Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

Лионель вместе со сборной Аргентины стал обладателем Копа Америка 2024

15 июля 2024, 08:13 | Обновлено 15 июля 2024, 08:14
4115
0
Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинской команды.

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Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи было сдвинуто на 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Легендарный форвард Лионель Месси попал в стартовый состав, но не сумел завершить встречу. На 66-й Лео был заменен из-за травмы ноги. Месси не сумел сдержать слез на скамейке запасных.

Месси выиграл свой 45-й титул в карьере. В составе национальной команды Лео выиграл теперь 4 трофея: Копа Америка 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022, Копа Америка 2024.

Лионель является самым титулованным футболистом в истории. Он обходит своего вечного соперника Криштиану Роналду на 10 трофеев. У КриРо 35 чемпионских кубков.

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Лионель Месси Криштиану Роналду статистика сборная Аргентины по футболу Копа Америка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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