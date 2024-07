Месси выиграл 45-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 15 июля состоялся финальный матч на Копа Америка 2024 между сборными Аргентины и Колумбии. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу аргентинской команды.

Поединок прошел на стадионе «Хард Рок» в Майами. Время начала встречи было сдвинуто на 04:20 по Киеву (старт игры был перенесен в связи с беспорядками вокруг стадиона).

Легендарный форвард Лионель Месси попал в стартовый состав, но не сумел завершить встречу. На 66-й Лео был заменен из-за травмы ноги. Месси не сумел сдержать слез на скамейке запасных.

Месси выиграл свой 45-й титул в карьере. В составе национальной команды Лео выиграл теперь 4 трофея: Копа Америка 2021, Финалиссима 2022, чемпионат мира 2022, Копа Америка 2024.

Лионель является самым титулованным футболистом в истории. Он обходит своего вечного соперника Криштиану Роналду на 10 трофеев. У КриРо 35 чемпионских кубков.

🇦🇷 Lionel Messi, most decorated player with 45 titles including one more Copa América from tonight! ✨ pic.twitter.com/SXwpgGBesh