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  4. Такое мог набить только он. Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Англия
12 июля 2024, 15:29 |
376
3

Такое мог набить только он. Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика

Получилась очень грубая грамматическая ошибка

12 июля 2024, 15:29 |
376
3
Такое мог набить только он. Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик привлек внимание фанатов «Челси» ошибкой в татуировке.

После возвращения с Евро-2024, где сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап, 23-летний футболист приступил к тренировкам с лондонским клубом. Именно тогда болельщики заметили интересную татуировку, где видно.

На его татуировке написано: «Not always does lighting strike when there are sparks», что переводится как «Не всегда освещение бьет, когда есть искры». Однако поклонники клуба быстро обнаружили орфографическую ошибку в слове «lighting», которое должно было быть написано как «lightning». Перевод будет: «Не всегда молния бьет, когда есть искры».

Разница заключается в том, что

  • «Lightning» означает «молния», что является правильным в контексте этой фразы.
  • «Lighting» означает «освещение», что не имеет смысла в данном контексте.

В прошлом сезоне Мудрик на клубном уровне провел 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.




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Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу татуировка
Алексей Тиньков Источник: The Sun
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Комментарии 3
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ALKOSruLKA
В обох контекстах прислів'я тупе, особливо в ситуації Мудрика...
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0
Xvalenok03
Вот почему я не одобряю всю эту живопись по дереву. Тебе какой-то нарисует неправильно, а пиндосы потом как лохи радуются.
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-1
DK1961
В следующий раз пусть на лбу у себя набьет: я регбист и всадник без головы и меня купили лохи за 100 лимонов
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-2
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