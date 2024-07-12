Такое мог набить только он. Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Получилась очень грубая грамматическая ошибка
Украинский вингер Михаил Мудрик привлек внимание фанатов «Челси» ошибкой в татуировке.
После возвращения с Евро-2024, где сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап, 23-летний футболист приступил к тренировкам с лондонским клубом. Именно тогда болельщики заметили интересную татуировку, где видно.
На его татуировке написано: «Not always does lighting strike when there are sparks», что переводится как «Не всегда освещение бьет, когда есть искры». Однако поклонники клуба быстро обнаружили орфографическую ошибку в слове «lighting», которое должно было быть написано как «lightning». Перевод будет: «Не всегда молния бьет, когда есть искры».
Разница заключается в том, что
- «Lightning» означает «молния», что является правильным в контексте этой фразы.
- «Lighting» означает «освещение», что не имеет смысла в данном контексте.
В прошлом сезоне Мудрик на клубном уровне провел 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.
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