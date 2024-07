Такое мог набить только он. Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика

Украинский вингер Михаил Мудрик привлек внимание фанатов «Челси» ошибкой в татуировке.

После возвращения с Евро-2024, где сборная Украины не смогла преодолеть групповой этап, 23-летний футболист приступил к тренировкам с лондонским клубом. Именно тогда болельщики заметили интересную татуировку, где видно.

На его татуировке написано: «Not always does lighting strike when there are sparks», что переводится как «Не всегда освещение бьет, когда есть искры». Однако поклонники клуба быстро обнаружили орфографическую ошибку в слове «lighting», которое должно было быть написано как «lightning». Перевод будет: «Не всегда молния бьет, когда есть искры».

Разница заключается в том, что

«Lightning» означает «молния», что является правильным в контексте этой фразы.

«Lighting» означает «освещение», что не имеет смысла в данном контексте.

В прошлом сезоне Мудрик на клубном уровне провел 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.