Лунин назвал лучшего игрока в истории и сообщил, кто является его кумирами

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории футбола, а также признался, кто является его футбольными кумирами.

«Кто является лучшим футболистом в истории? Криштиану Роналду.

Мои футбольные кумиры? Когда я был ребенком – болел за «Манчестер Юнайтед» из-за Криштиану Роналду, а «Реал» поддерживал из-за Икера Касильяса. Когда Роналду перешел в «Реал» – я болел только за «королевский клуб».

