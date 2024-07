Украинский вратарь Андрей Лунин рассказал, готов ли он продлить контракт с «Реалом» и продолжить играть за испанский клуб. У Андрея сейчас действующий контракт до лета 2025 года, клуб ему предлагает продление контракта до 2029 года.

«Я доказал, что «Реал» может побеждать со мной в составе. Я хочу остаться, но мое будущее полностью в руках клуба. Да, Тибо Куртуа – один из лучших вратарей в мире, но я хочу иметь игровую практику», – сказал Лунин.

Андрей ранее часто публично заявлял, что хочет в «Реале и дальше».

Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».

