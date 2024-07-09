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  4. Лунин получил важный совет от своего окружения. Его хочет купить гранд АПЛ
Испания
09 июля 2024, 12:04 | Обновлено 09 июля 2024, 12:17
4251
3

Лунин получил важный совет от своего окружения. Его хочет купить гранд АПЛ

Украинцем заинтересовался «Арсенал»

09 июля 2024, 12:04 | Обновлено 09 июля 2024, 12:17
4251
3
Лунин получил важный совет от своего окружения. Его хочет купить гранд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, украинским вратарем активно интересуется «Арсенал». Планируется, что украинский кипер навяжет конкуренцию Давиду Райе за место основного вратаря лондонского клуба. Окружение Лунина его убеждает, что Андрею стоит покинуть «Реал» уже этим летом, хотя вратарь пока не определился со своим будущим.

В «Реале» высоко ценят украинца, но его уход не станет для клуба трагедией, в таком случае «сливочные» планируют снова сделать ставку на Кепу, который с радостью вернется в Мадрид. Переговоры агента Андрея Жорже Мендеша с «Реалом» начнутся в ближайшее время, сам вратарь сообщил «королевскому клубу», что начнет подготовку к новому сезону 15 июля.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Давид Райя Арсенал Лондон Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: Relevo
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Комментарии 3
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Burevestnik
на одному сайті новина :   
дружина Луніна на своїй сторінці в соцмережі виклала своє фото 
у новій футболці воротаря Реалу. 
значить вона вже вирішила :  Лунін залишається в Реалі, 
або він переходить в другий клуб, а вона ні...      
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Saar
О, кар єра, буде другим номером тепер в Арсеналі
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