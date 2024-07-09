Лунин получил важный совет от своего окружения. Его хочет купить гранд АПЛ

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации авторитетного испанского издания Relevo, украинским вратарем активно интересуется «Арсенал». Планируется, что украинский кипер навяжет конкуренцию Давиду Райе за место основного вратаря лондонского клуба. Окружение Лунина его убеждает, что Андрею стоит покинуть «Реал» уже этим летом, хотя вратарь пока не определился со своим будущим.

В «Реале» высоко ценят украинца, но его уход не станет для клуба трагедией, в таком случае «сливочные» планируют снова сделать ставку на Кепу, который с радостью вернется в Мадрид. Переговоры агента Андрея Жорже Мендеша с «Реалом» начнутся в ближайшее время, сам вратарь сообщил «королевскому клубу», что начнет подготовку к новому сезону 15 июля.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».