ВИДЕО. Четко в угол! Кривцов забил первый гол в сезоне MLS за Интер Майами
Сергей поразил ворота Цинциннати на 21-й минуте поединка
В ночь на 7 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Цинциннати и Интер Майами.
Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе.
На 21-й минуте поединка Кривцов поразил ворота соперника, сделав счет 1:1. Украинец откликнулся на подачу с углового от Луки Ореллано.
Для Кривцова это 1-й гол в текущем сезоне MLS и 2-й в футболке «Интер Майами». Первым мячом за «цапель» украинец отличился 26 февраля 2023 года в своем дебютном поединке за команду.
ВИДЕО. Четко в угол! Кривцов забил первый гол в сезоне MLS за Интер Майами
Gressel with a perfect ball to Kryvstov to bring Miami level. 🎯 pic.twitter.com/ICMayNt4fT— Major League Soccer (@MLS) July 7, 2024
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