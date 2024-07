В ночь на 7 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Цинциннати и Интер Майами.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе.

На 21-й минуте поединка Кривцов поразил ворота соперника, сделав счет 1:1. Украинец откликнулся на подачу с углового от Луки Ореллано.

Для Кривцова это 1-й гол в текущем сезоне MLS и 2-й в футболке «Интер Майами». Первым мячом за «цапель» украинец отличился 26 февраля 2023 года в своем дебютном поединке за команду.

ВИДЕО. Четко в угол! Кривцов забил первый гол в сезоне MLS за Интер Майами

Gressel with a perfect ball to Kryvstov to bring Miami level. 🎯 pic.twitter.com/ICMayNt4fT