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Major League Soccer
07 июля 2024, 03:15 | Обновлено 07 июля 2024, 03:20
367
0

ВИДЕО. Четко в угол! Кривцов забил первый гол в сезоне MLS за Интер Майами

Сергей поразил ворота Цинциннати на 21-й минуте поединка

07 июля 2024, 03:15 | Обновлено 07 июля 2024, 03:20
367
0
ВИДЕО. Четко в угол! Кривцов забил первый гол в сезоне MLS за Интер Майами

В ночь на 7 июля проходит матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Цинциннати и Интер Майами.

Украинский защитник гостей Сергей Кривцов вышел на поле в стартовом составе.

На 21-й минуте поединка Кривцов поразил ворота соперника, сделав счет 1:1. Украинец откликнулся на подачу с углового от Луки Ореллано.

Для Кривцова это 1-й гол в текущем сезоне MLS и 2-й в футболке «Интер Майами». Первым мячом за «цапель» украинец отличился 26 февраля 2023 года в своем дебютном поединке за команду.

ВИДЕО. Четко в угол! Кривцов забил первый гол в сезоне MLS за Интер Майами

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Major League Soccer (MLS) видео голов и обзор Сергей Кривцов Интер Майами Цинциннати (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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