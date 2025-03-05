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  4. ВИДЕО. Харви Элиотт на 87-й минуте забил для Ливерпуля гол в ворота ПСЖ
Англия
05 марта 2025, 23:49 | Обновлено 05 марта 2025, 23:57
503
3

ВИДЕО. Харви Элиотт на 87-й минуте забил для Ливерпуля гол в ворота ПСЖ

Несмотря на игровой перевес парижского клуба, счет открыли гости из Англии

05 марта 2025, 23:49 | Обновлено 05 марта 2025, 23:57
503
3
ВИДЕО. Харви Элиотт на 87-й минуте забил для Ливерпуля гол в ворота ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Харви Элиотт на 87-й минуте забил для Ливерпуля гол в ворота ПСЖ (1:0).

ГОЛ! 0:1. Харви Эллиотт, 87 мин

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Ливерпуль ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов ПСЖ - Ливерпуль Харви Эллиотт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Ibracadabra
Вот это замена!
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+3
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Liverpool-FС
Ліверпуль🏆
Вітаю всіх вболівальників
Тактично Ліверпуль переграв ПСЖ.
Браво! 
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+2
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