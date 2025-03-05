Англия05 марта 2025, 23:49 | Обновлено 05 марта 2025, 23:57
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ВИДЕО. Харви Элиотт на 87-й минуте забил для Ливерпуля гол в ворота ПСЖ
Несмотря на игровой перевес парижского клуба, счет открыли гости из Англии
05 марта 2025, 23:49 | Обновлено 05 марта 2025, 23:57
503
3
5 марта в 22:00 в Париже проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб ПСЖ на арене «Парк де Пренс» принимает английский «Ливерпуль».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч пройдет спустя неделю, 11 марта, в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Харви Элиотт на 87-й минуте забил для Ливерпуля гол в ворота ПСЖ (1:0).
ГОЛ! 0:1. Харви Эллиотт, 87 мин
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Вітаю всіх вболівальників
Тактично Ліверпуль переграв ПСЖ.
Браво!