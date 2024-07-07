Гол украинца подсластил пилюлю. Интер Майами разгромно уступил Цинциннатти

Закончился матч очередного тура первенства MLS. «Интер Майами», возглавлявший турнирную таблицу, встречался со своим ближайшим преследователем «Цинциннати».

«Цапли» потерпели разгромное поражение со счетом 1:6 и пропустили соперников на первое место. Отметим, что единственный гол за «Интер Майами» забил украинец Сергей Кривцов, замкнув навес с углового на 21 минуте.

Лео Месси и Луис Суарес участия в матче не принимали из-за игры за свои национальные сборные на Кубке Америки. У «Цинциннате» на замену вышел арендованный у «Шахтера» Кевин Келси, но результативными действиями не отличился.

Украинец играл в еще одном матче – Евгений Чеберко вышел в стартовом составе «Коламбус Крю» и помог разгромить «Торонто» со счетом 4:0.

MLS. 7 июля

Цинциннати – Интер Майами – 1:6

Голы: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 36, Асад, 45+4, Валенсуэла, 72 – Кривцов, 21

Коламбус Крю – Торонто–4:0

Голы: Кучо, 15, Рамирес, 52, Фарси, 81, Росси, 85