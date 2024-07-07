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МЛС США
Цинциннати
07.07.2024 02:30 – FT 6 : 1
Интер Майами
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Major League Soccer
07 июля 2024, 04:53 | Обновлено 07 июля 2024, 04:59
1129
0

Гол украинца подсластил пилюлю. Интер Майами разгромно уступил Цинциннатти

Без Месси и Суареса дела у «цапель» не очень

07 июля 2024, 04:53 | Обновлено 07 июля 2024, 04:59
1129
0
Гол украинца подсластил пилюлю. Интер Майами разгромно уступил Цинциннатти
Х. Интер Майами

Закончился матч очередного тура первенства MLS. «Интер Майами», возглавлявший турнирную таблицу, встречался со своим ближайшим преследователем «Цинциннати».

«Цапли» потерпели разгромное поражение со счетом 1:6 и пропустили соперников на первое место. Отметим, что единственный гол за «Интер Майами» забил украинец Сергей Кривцов, замкнув навес с углового на 21 минуте.

Лео Месси и Луис Суарес участия в матче не принимали из-за игры за свои национальные сборные на Кубке Америки. У «Цинциннате» на замену вышел арендованный у «Шахтера» Кевин Келси, но результативными действиями не отличился.

Украинец играл в еще одном матче – Евгений Чеберко вышел в стартовом составе «Коламбус Крю» и помог разгромить «Торонто» со счетом 4:0.

MLS. 7 июля

Цинциннати Интер Майами 1:6

Голы: Кубо, 10, 57, Акоста, 36, Буха, 36, Асад, 45+4, Валенсуэла, 72 – Кривцов, 21

Коламбус Крю Торонто4:0

Голы: Кучо, 15, Рамирес, 52, Фарси, 81, Росси, 85

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Интер Майами Лионель Месси Луис Суарес Цинциннати (MLS) Коламбус Крю Евгений Чеберко Торонто (MLS) Сергей Кривцов Кевин Келси
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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