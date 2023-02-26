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26 февраля 2023, 03:41 | Обновлено 26 февраля 2023, 04:05
468
1

Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС

Украинец забил гол в конце первого тайма

26 февраля 2023, 03:41 | Обновлено 26 февраля 2023, 04:05
468
1
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
twitter.com/InterMiamiCF. Сергей Кривцов

Украинский защитник Сергей Кривцов проводит дебютный матч в МЛС. Украинец вышел в стартовом составе «Интера Майами» на матч против «Клуб де Фут Монреаль».

И дебют для нашего соотечественника складывается отлично. В конце первого тайма Кривцов отметился результативным ударом, открыв счет в матче.

Напомним, украинский защитник подписал контракт с «Интером Майами» в конце января. Соглашение рассчитано до конца 2024 года с опцией продления еще на один год.

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Сергей Кривцов дебют Интер Майами
Источник Sport.ua
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Tatiana Tam
Чекаємо на вихiд серни, що так насправдi Кривцов коштує 140 лямiв, а вiддали його за пару хаймарсiв
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