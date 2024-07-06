Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Что случилось после первого сета? Свентек сенсационно вылетела из Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2024, 20:24 | Обновлено 06 июля 2024, 20:39
5285
9

Что случилось после первого сета? Свентек сенсационно вылетела из Уимблдона

Ига неожиданно проиграла Юлии Путинцевой в 1/16 финала травяного мейджора

06 июля 2024, 20:24 | Обновлено 06 июля 2024, 20:39
5285
9
Что случилось после первого сета? Свентек сенсационно вылетела из Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожиданно завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала полька в трех сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 35).

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 1:6, 2:6

Это была 5-я встреча соперниц. Свентек впервые проиграла очный поединок.

Свентек прервала свой винстрик из 21 поединка. В прошлом году Ига завершила выступления на травяном мейджоре в четвертьфинале, уступив Элине Свитолиной.

В следующем раунде Уимблдона Путинцева сыграет против Алены Остапенко, которая ранее одолела Бернарду Перу.

По теме:
Видеообзор матча 1/16 финала Уимблдона-2024 Элина Свитолина – Онс Жабер
Элина СВИТОЛИНА: «Тай-брейк – это всегда что-то вроде лотереи»
ФОТО. Легенда украинского футбола посетил матч Свитолиной на Уимблдоне
Ига Свёнтек Юлия Путинцева Уимблдон-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(29)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Волейбол | 06 июля 2024, 17:15 14
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов

Наши волейболисты взяли два стартовых сета, но не смогли довести матч до победного результата

УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
Футбол | 06 июля 2024, 15:40 17
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании

Тейлор поступил правильно в эпизоде с Кукурельей

Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 05.07.2024, 23:15
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Футбол | 06.07.2024, 01:12
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
Теннис | 06.07.2024, 08:05
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
Расписание матчей с участием украинок на Уимблдоне на 6 июля
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashamar
Юлька вивела себе з категорії рукотиснутих не тим, що матершинниця (а Остапка?), а тим, що їздила в Пітер за газпромовськими грошима. Але треба віддати їй належне - її психи не познаачються на якості гри. Боєць, чого не скажеш про деяких інших, кому психі заважають грати. Сьогодні відчула слабину Швьонтек і все, вчепилася як акула.
Тим не менш в одній восьмій успіху Альонці!
Ответить
+2
Трегубов Дмитро
ментальна атака
Ответить
+2
сергей богданов
Ига мне очень напоминает Жюстин Энин Арден, манерой техникой и даже внешне, и Уимблдон к сожалению я не вижу как она может выграть, да и знаете если на харде появится  стабильные девочки, будет очень сложно! Я кстати так для интереса открыл  топ десятку десять лет назад у девушек, просто небо и земля по уровню
Ответить
+1
vvm2068
Хтось з наших недавно програв Путінцевій. Тоді писали "як можна програти клешоногому криворукому руснявому карлику". Де ті писаки? 
Ответить
0
Eugenii Skrypka
Пришло время 
Ответить
0
aleks8-48
Нехай віпочине. Скільки можна для молодої дівчини без відпочину,треба і про здоровья подбати. 
Ответить
0
Arctic
Мабуть подумала про можливу зустріч з Оленою і це завадило 
Жаль
Ответить
0
Leonidas B
Фаворити летять.
Ответить
0
Fdail
Не люблю теорії змови,можна все списати на те, що Іга має техніку, заточену під грунт,  а Путінцева має титул на траві цього року, але чомусь віриться більше в те, що Іга просто не захотіла робити лузстрік проти Остапенко ще більшим. Бо відверто різниця швидкостей настільки велика, що на будь-якому покритті Іга буде гарматницею проти Путінцевої. А помилок вона часто не робить. Окрім сьогоднішнього випадку.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
06.07.2024, 07:11 14
Футбол
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 14
Футбол
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
Днепр-1 может спастись. Сенсационный вариант для представителя УПЛ
04.07.2024, 21:13 14
Футбол
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
Джордж Форман назвал боксера, который смог бы доминировать в любую эпоху
05.07.2024, 07:21
Бокс
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
06.07.2024, 03:14 2
Футбол
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
05.07.2024, 07:05 47
Футбол
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
05.07.2024, 18:11 38
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем