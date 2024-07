Что случилось после первого сета? Свентек сенсационно вылетела из Уимблдона

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожиданно завершила выступления на Уимблдоне-2024.

В 1/16 финала полька в трех сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 35).

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 1:6, 2:6

Это была 5-я встреча соперниц. Свентек впервые проиграла очный поединок.

Свентек прервала свой винстрик из 21 поединка. В прошлом году Ига завершила выступления на травяном мейджоре в четвертьфинале, уступив Элине Свитолиной.

В следующем раунде Уимблдона Путинцева сыграет против Алены Остапенко, которая ранее одолела Бернарду Перу.

Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH