Что случилось после первого сета? Свентек сенсационно вылетела из Уимблдона
Ига неожиданно проиграла Юлии Путинцевой в 1/16 финала травяного мейджора
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) неожиданно завершила выступления на Уимблдоне-2024.
В 1/16 финала полька в трех сетах уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (WTA 35).
Уимблдон-2024. 1/16 финала
Ига Свентек (Польша) [1] – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 1:6, 2:6
Это была 5-я встреча соперниц. Свентек впервые проиграла очный поединок.
Свентек прервала свой винстрик из 21 поединка. В прошлом году Ига завершила выступления на травяном мейджоре в четвертьфинале, уступив Элине Свитолиной.
В следующем раунде Уимблдона Путинцева сыграет против Алены Остапенко, которая ранее одолела Бернарду Перу.
Phenomenal Putintseva 😲@PutintsevaYulia upsets world No.1 Iga Swiatek 3-6, 6-1, 6-2 in a stunning performance to advance to the fourth round! 👏#Wimbledon pic.twitter.com/lUquT4mBDH— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024
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