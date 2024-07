Остапенко разгромила американку на Уимблдоне-2024 и ждет Свентек

14-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде травяного мейджора латвийка разгромила Бернарду Перу (США, WTA 97) за 1 час и 1 минуту.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Бернарда Пера (США) – Алена Остапенко (Латвия) [13] – 1:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Остапенко выиграла 2-й очный поединок.

В 1/8 финала травяного мейджора латвийка может сыграть против Иги Свентек, если полька пройдет Юлию Путинцеву.

