Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Остапенко разгромила американку на Уимблдоне-2024 и ждет Свентек
Уимблдон
06 июля 2024, 18:47 |
60
0

Остапенко разгромила американку на Уимблдоне-2024 и ждет Свентек

Алена в двух сетах разобралась с Бернардой Перой в 1/16 финала мейджора

06 июля 2024, 18:47 |
60
0
Остапенко разгромила американку на Уимблдоне-2024 и ждет Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

14-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.

В 3-м раунде травяного мейджора латвийка разгромила Бернарду Перу (США, WTA 97) за 1 час и 1 минуту.

Уимблдон-2024. 1/16 финала

Бернарда Пера (США) – Алена Остапенко (Латвия) [13] – 1:6, 3:6

Это была третья встреча соперниц. Остапенко выиграла 2-й очный поединок.

В 1/8 финала травяного мейджора латвийка может сыграть против Иги Свентек, если полька пройдет Юлию Путинцеву.

По теме:
Элина Свитолина – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена Рыбакина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алена Остапенко Бернарда Пера Уимблдон-2024 Ига Свёнтек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
Футбол | 06 июля 2024, 03:14 2
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?
У Лунина на руках есть 2 предложения от известных клубов АПЛ. Что выберет?

Украинцем заинтересовался «Арсенал» и «Челси»

Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Футбол | 06 июля 2024, 07:11 12
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом

Криштиану и Португалия проиграли Франции в серии послематчевых пенальти

Алькарас за 4 часа дожал Тиафо в 5 сетах и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 05.07.2024, 19:46
Алькарас за 4 часа дожал Тиафо в 5 сетах и вышел в 1/8 финала Уимблдона
Алькарас за 4 часа дожал Тиафо в 5 сетах и вышел в 1/8 финала Уимблдона
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Бокс | 06.07.2024, 08:06
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Волейбол | 06.07.2024, 17:15
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Украина проиграла Бельгии в полуфинале Кубка претендентов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
06.07.2024, 10:06 23
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 63
Футбол
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
06.07.2024, 15:40 15
Футбол
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
05.07.2024, 07:23 11
Футбол
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем