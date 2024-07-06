Остапенко разгромила американку на Уимблдоне-2024 и ждет Свентек
Алена в двух сетах разобралась с Бернардой Перой в 1/16 финала мейджора
14-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) пробилась в 1/8 финала Уимблдона-2024.
В 3-м раунде травяного мейджора латвийка разгромила Бернарду Перу (США, WTA 97) за 1 час и 1 минуту.
Уимблдон-2024. 1/16 финала
Бернарда Пера (США) – Алена Остапенко (Латвия) [13] – 1:6, 3:6
Это была третья встреча соперниц. Остапенко выиграла 2-й очный поединок.
В 1/8 финала травяного мейджора латвийка может сыграть против Иги Свентек, если полька пройдет Юлию Путинцеву.
Only @JelenaOstapenk8 could win this point 🤣#Wimbledon pic.twitter.com/eIZpqFfLrM— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2024
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