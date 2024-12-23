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  4. «Нужно продать». Фанаты про травму Маунта в матче Сити – Юнайтед
Англия
23 декабря 2024, 22:05 |
394
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«Нужно продать». Фанаты про травму Маунта в матче Сити – Юнайтед

Реакция фанатов на травму Мэйсона Маунта в матче против Манчестер Сити

23 декабря 2024, 22:05 |
394
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«Нужно продать». Фанаты про травму Маунта в матче Сити – Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в матче 16-го тура АПЛ между командами «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», который завершился уверенной победой «Юнайтед» со счетом 2:1, травмировался игрок «красных дьяволов» Мэйсон Маунт.

После матча Аморим рассказал, что Маунт очень переживает из-за случившегося. Тренер выразил поддержку футболисту, отметив, что для Мэйсона трудно принять частые травмы. 23 декабря стало известно, что Маунт выбыл на 10 недель, и, по прогнозам, он сможет вернуться не раньше конца февраля или начала марта.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» переживают за будущее Маунта из-за его частых травм и неопределенности с его местом в команде.

Krishna Anand: «10 недель вне игры? Я действительно надеюсь, что он восстановится, но боюсь, что мы видели его последний матч в футболке «Юнайтед». Учитывая, сколько изменений нужно в нашей команде, не уверен, что Аморим захочет ждать кого-то, кто так склонен к травмам».

Tabish Choudhary: «Трудный удар для Мэйсона Маунта и «Манчестер Юнайтед». Восстановление на 10 недель – это значительный срок, но с правильной реабилитацией он должен вернуться сильнее. Желаем ему скорейшего выздоровления!».

Saluq87: «Опять же... ужасное приобретение предыдущего режима, которое обошлось клубу в 60 миллионов и еще миллионы в зарплату игроку, который ничего для нас не сделал. Еще один благотворительный багаж, потому что он никогда не будет в форме, и единственный способ избавиться от него – увольнение, которое в любом случае будет стоить клубу денег».

SSU18floodlit: «На данный момент я даже не рассматриваю Маунта как часть этой команды. Он всегда будет травмирован, сыграет одну-две игры и снова травма. «Челси» знал, что он склонен к травмам, жаль парня, но здесь у него ничего не получится».

Sir Sagini: «Нужно продать этого парня летом! Шоу, Рэшфорд, Каземиро, Маласия тоже должны уйти».

TheYOLOArtist: «К сожалению, это может стать концом сезона для него, потому что он не вернется раньше середины февраля. С учетом его недавней истории травм, скорее всего, произойдет рецидив, что очень тяжело для него, ведь это не его вина. Но думаю, что летом нам стоит, вероятно, подумать о его продаже».

Kishan: «У него не было много травм в «Челси», за исключением последнего года. Продан на пике».

Martynwarwick: «Если он выбыл на десять недель, его сезон фактически завершен. К этому добавим несколько недель на восстановление формы. Он будет сидеть на скамейке в конце марта. У него также есть история срывов в процессе восстановления. Ситуация выглядит неутешительно как для него, так и для клуба, который остро нуждается в качестве, которое он без сомнения имеет».

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Мэйсон Маунт Манчестер Юнайтед Манчестер Сити реакция болельщиков Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Рубен Аморим Люк Шоу Маркус Рэшфорд Каземиро Тирелл Маласия
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
"Знову... жахливе придбання попереднього режиму"
Опять папередники виноваты. Хотите прикол? В тренерском штабе Аморима работает 33 человека, из них 17 видеоаналитиков и аналитиков матчей.
В скаутской службе МЮ 42 скаута. То есть вся эта шобла говорила "не покупай Мейсона Маунта", а папередник Тен Хаг им - "чи ни деньги, 65 млн, живем один раз, беру!".
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