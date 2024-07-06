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  4. Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
06 июля 2024, 13:25 |
181
0

Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего раунда на Уимблдоне

06 июля 2024, 13:25 |
181
0
Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

6 июля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда полька сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (№35 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №1 после матча Шелтон – Шаповалов. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бернардой Перой (№97 WTA) или Аленой Остапенко (№14 WTA).

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смотреть онлайн Ига Свёнтек Уимблдон-2024 Юлия Путинцева
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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