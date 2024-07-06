Ига Свёнтек – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на Уимблдоне.

В матче третьего раунда полька сразится с Юлией Путинцевой из Казахстана (№35 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №1 после матча Шелтон – Шаповалов. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 4-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Бернардой Перой (№97 WTA) или Аленой Остапенко (№14 WTA).

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