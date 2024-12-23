Фиалки увяли? Фиорентина потерпела 2-е поражение подряд. Игру посетил Бове

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» на своем поле проиграла «Удинезе» (1:2).

Для хозяев счет открыл Мойзе Кин, реализовав пенальти на 8-й минуте. Победу гостям принесли во втором тайме голы, которые забили Лоренцо Лукка и Флориан Товен.

«Фиорентина» (31 балл) потерпела второе поражение подряд и все ще входит в топ-5. «Удинезе» (23 очка) идет на 9-й позиции.

Игру посетил полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове. Итальянский хавбек получил разрешение медиков и впервые наблюдал за игрой фиолетовых со скамейки запасных после того, как 1 декабря перенес остановку сердца в матче с «Интером». 22-летний полузащитник недавно перенес операцию по установке дефибриллятора,

Серия А. 17-й тур, 23 декабря

Фиорентина – Удинезе – 1:2

Голы: Мойзе Кин, 8 (пен) – Лоренцо Лукка, 49, Флориан Товен, 57

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