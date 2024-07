Первый после Месси. Роналду установил очередной антирекорд

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил очередной антирекорд.



Нападающему не удалось забить ни одного гола из 23 ударов по воротам на Евро-2024. Этот показатель стал стало рекордом по числу попыток игрока без гола на чемпионатах Европы.



Достижение среди всех крупных турниров (чемпионат мира и Евро) принадлежит Лионелю Месси, который сделал 29 ударов без гола за сборную Аргентины на чемпионате мира 2010.



На стадии 1/4 финала Евро-2024 сборная Португалии проиграла Франции в серии пенальти и покинула турнир.

23 - Cristiano Ronaldo failed to score with any of 23 shots at EURO 2024, the most attempts by a player without finding the net at a major tournament (World Cup or EURO) since the 2010 World Cup, when Lionel Messi had 29 shots without scoring for Argentina. Goats. pic.twitter.com/sZmlXaHqLU