Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сумел реализовать пенальти в послематчевой серии. В противостоянии 1/8 финала Евро-2024 со Словакией Роналду тоже был точным в послематчевой серии.

Всего на чемпионатах Европы Криштиану реализовал уже четыре одиннадцатиметровых в послематчевых сериях – это новый рекорд турнира.

Ранее Роналду забил в серии пенальти Польше на Евро-2016 и Англии на Евро-2004.

