Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро
Чемпионат Европы
06 июля 2024, 09:43 |
1347
1

Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро

Криштиану реализовал пенальти в послематчевой серии

06 июля 2024, 09:43 |
1347
1
Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сумел реализовать пенальти в послематчевой серии. В противостоянии 1/8 финала Евро-2024 со Словакией Роналду тоже был точным в послематчевой серии.

Всего на чемпионатах Европы Криштиану реализовал уже четыре одиннадцатиметровых в послематчевых сериях – это новый рекорд турнира.

Ранее Роналду забил в серии пенальти Польше на Евро-2016 и Англии на Евро-2004.

Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)

По теме:
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
Англия – Швейцария. Текстовая трансляция матча
Дешам пояснил, почему Франция на Евро не забивает голы
Криштиану Роналду сборная Франции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Португалия - Франция рекорд
Дмитро Олійник Источник: Squawka
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Футбол | 06 июля 2024, 07:47 7
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?
Ман Сити хочет купить кипера сборной Украины. Что нужно для трансфера?

Лунин может заменить Эдерсона

Фарт для Испании и Франции, белый флаг Днепра-1, Довбик принял решение
Футбол | 06 июля 2024, 09:23 0
Фарт для Испании и Франции, белый флаг Днепра-1, Довбик принял решение
Фарт для Испании и Франции, белый флаг Днепра-1, Довбик принял решение

Главные новости за 5 июля на Sport.ua

Драма последних минут. Испания выбила Германию в 1/4 Евро-2024
Футбол | 05.07.2024, 21:42
Драма последних минут. Испания выбила Германию в 1/4 Евро-2024
Драма последних минут. Испания выбила Германию в 1/4 Евро-2024
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Футбол | 05.07.2024, 13:33
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Теннис | 05.07.2024, 18:11
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Костюк проиграла 13-й ракетке мира в 1/16 финала Уимблдона-2024
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FootFun1
Боже, уже не знают какой рекорд плаксе придумать
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
Довбик получил предложение с сумасшедшей зарплатой. Он дал четкий ответ
05.07.2024, 16:46 13
Футбол
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
Свитолина пробилась в 1/16 финала Уимблдона и сыграет с 10-й ракеткой мира
04.07.2024, 19:45 19
Теннис
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
Три украинки в борьбе. Стали известны пары 1/16 финала на Уимблдоне-2024
05.07.2024, 07:01
Теннис
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
Жирона нацелилась на трансферы сразу двух звездных футболистов Шахтера
05.07.2024, 07:05 47
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 58
Футбол
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
Месси не забил пенальти. Аргентина в драматичном матче вышла в 1/2 Копа
05.07.2024, 07:23 11
Футбол
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем