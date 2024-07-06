Роналду в матче с Францией установил рекорд всех времен на Евро
Криштиану реализовал пенальти в послематчевой серии
5 июля состоялся матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Португалии и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 0:0, в овертаймах команды также не отличились, а в серии пенальти точнее оказались французы – 5:3.
Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду сумел реализовать пенальти в послематчевой серии. В противостоянии 1/8 финала Евро-2024 со Словакией Роналду тоже был точным в послематчевой серии.
Всего на чемпионатах Европы Криштиану реализовал уже четыре одиннадцатиметровых в послематчевых сериях – это новый рекорд турнира.
Ранее Роналду забил в серии пенальти Польше на Евро-2016 и Англии на Евро-2004.
Видеообзор матча Португалия – Франция (0:0, пен. 3:5)
Cristiano Ronaldo has now scored more shootout penalties (4) than any other player in European Championship history.#EURO2024 pic.twitter.com/1jCyIE2mu0— Squawka (@Squawka) July 5, 2024
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