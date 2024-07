ВИДЕО. Ударила на славу. Костюк стала автором удара дня на Уимблдоне

Украинская теннисистка Марта Костюк (№19 WTA) стала автором одного из лучших ударов очередного игрового дня на Уимблдонском турнира.

Пресс-служба британского мейджора отметила момент во встрече украинки с Дарьей Сэвилл (№82 WTA) из Австралии, который имел место в 10-м гейме второго сета.

Марте удалось выиграть очко, шокирующим для Дарьи встречным ударом.

Напомним, Костюк победила в матче (4:6, 7:6 (7:2), 6:4), хотя во втором сете была на грани поражения, так как у Сэвилл был матчбол на ее подаче.

