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  4. 22-летняя китаянка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира
Уимблдон
04 июля 2024, 17:50 | Обновлено 04 июля 2024, 18:28
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22-летняя китаянка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира

Ван Синьюй добыла самую высокорейтинговую победу в карьере

04 июля 2024, 17:50 | Обновлено 04 июля 2024, 18:28
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22-летняя китаянка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй

Китайская теннисистка Ван Синьюй (№42 WTA) обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу во втором круге Уимблдона, оформив свою первую победу в карьере над оппоненткой из топ-10.

Ван Синьюй стала лишь второй китайской теннисисткой, одержавшей победу над соперницей из пятерки рейтинга WTA на Уимблдоне за последние четыре десятилетия.

В третьем раунде 22-летняя Ван Синьюй сыграет с победительницей матча Кэти Бултер – Хэрриет Дарт.

Отметим, что во время травяного сезона Пегула выиграла престижный турнир WTA 500 в Берлине.

Уимблдон. Второй круг
Ван Синьюй (Китай) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7(7), 6:1

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Ван Синьюй Джессика Пегула Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Там взагалі подвійний апсет. Замість прогнозованої пари третього кола Пегула - Бултер будемо спостерігати Ван - Дарт. Жінки)
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