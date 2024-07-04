22-летняя китаянка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира
Ван Синьюй добыла самую высокорейтинговую победу в карьере
Китайская теннисистка Ван Синьюй (№42 WTA) обыграла пятую ракетку мира Джессику Пегулу во втором круге Уимблдона, оформив свою первую победу в карьере над оппоненткой из топ-10.
Ван Синьюй стала лишь второй китайской теннисисткой, одержавшей победу над соперницей из пятерки рейтинга WTA на Уимблдоне за последние четыре десятилетия.
В третьем раунде 22-летняя Ван Синьюй сыграет с победительницей матча Кэти Бултер – Хэрриет Дарт.
Отметим, что во время травяного сезона Пегула выиграла престижный турнир WTA 500 в Берлине.
Уимблдон. Второй круг
Ван Синьюй (Китай) – Джессика Пегула (США) – 6:4, 6:7(7), 6:1
Xinyu Wang records her first ever Top-10 win! 👏— Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024
The 22-year-old has taken down No.5 seed Jessica Pegula 6-4, 6-7(9), 6-1#Wimbledon pic.twitter.com/lQ1TFVOde4
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