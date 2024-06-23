Стали известны победительницы турниров в Берлине и Бирмингеме
Титул на турнире в Великобритании взяла обидчица Ангелині Калининой
Состоялись финальные матчи на травяных турнирах WTA 500 в Берлине и WTA 250 в Бирмингеме.
На более крупных соревнованиях в Германии победила Джессика Пегула. Для американки это был только сыгранный второй турнир после двухмесячной паузы в выступлениях, связанной с травмой ребра.
Титул на турнире в Великобритании взяла Юлия Путинцева из Казахстана. Это был ее первый титул на траве. Во втором круге она остановила Ангелину Калинину.
Берлин. Финал
Джессика Пегула (США) – Анна Калинская – 6:7(0), 6:4, 7:6(3)
Бирмингем. Финал
Юлия Путинцева (Казахстан) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 7:6(8)
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