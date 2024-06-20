WTA20 июня 2024, 14:18 |
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Калинина проиграла Путинцевой на турнире в Бирмингеме
Ангелина взяла всего 3 гейма
20 июня 2024, 14:18 |
777
4
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
Во втором раунде украинка уступила Юлии Путинцевой из Казахстана (№41 WTA).
Бирмингем. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 0:6
Это была 5-я встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз.
В следующем раунде Путинцева сыграет против Керолайн Доулхайд (№61 WTA) или пятой сеяной Элизе Мертенс (№32 WTA).
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Комментарии 4
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Лише в одному сеті бублик, молодець Ангеліна, не здалася без боротьби.
Просто нудить від наших зірок тенісу, навіть не спроможні обіграти матюкливого криворуко-кривоногого кацапського гнома.
Калініна на траві як корова на льоду. IQ рівноцінне.
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