Калинина проиграла Путинцевой на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Во втором раунде украинка уступила Юлии Путинцевой из Казахстана (№41 WTA).

Бирмингем. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 0:6

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз.

В следующем раунде Путинцева сыграет против Керолайн Доулхайд (№61 WTA) или пятой сеяной Элизе Мертенс (№32 WTA).