Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина проиграла Путинцевой на турнире в Бирмингеме
WTA
20 июня 2024, 14:18 |
777
4

Калинина проиграла Путинцевой на турнире в Бирмингеме

Ангелина взяла всего 3 гейма

20 июня 2024, 14:18 |
777
4
Калинина проиграла Путинцевой на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) завершила выступления на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

Во втором раунде украинка уступила Юлии Путинцевой из Казахстана (№41 WTA).

Бирмингем. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 3:6, 0:6

Это была 5-я встреча теннисисток, украинка проиграла в четвертый раз.

В следующем раунде Путинцева сыграет против Керолайн Доулхайд (№61 WTA) или пятой сеяной Элизе Мертенс (№32 WTA).

По теме:
Ангелина Калинина – Юлия Путинцева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
КАЛИНИНА: «Трава – не мое покрытие. При всем уважении, у нас мало времени»
Калинина пробилась в 1/8 финала турнира в Британии после отказа соперницы
WTA Бирмингем Юлия Путинцева Ангелина Калинина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Футбол | 20 июня 2024, 05:20 0
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024

Артем заявил, что румыны нейтрализовали атаку сине-желтых

Свитолина заявилась на грунтовый турнир после Уимблдона
Теннис | 19 июня 2024, 18:16 1
Свитолина заявилась на грунтовый турнир после Уимблдона
Свитолина заявилась на грунтовый турнир после Уимблдона

Элина будет готовиться к Олимпиаде на Сицилии

Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Футбол | 19.06.2024, 15:20
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Округлили «200-х» рашистов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Война | 20.06.2024, 07:47
Округлили «200-х» рашистов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Округлили «200-х» рашистов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Футбол | 20.06.2024, 09:47
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sirjoga
Лише в одному сеті бублик, молодець Ангеліна, не здалася без боротьби. 
Ответить
+6
PETP0
Просто нудить від наших зірок тенісу, навіть не спроможні обіграти матюкливого криворуко-кривоногого кацапського гнома.
Ответить
0
Muskrat2
Калініна на траві як корова на льоду. IQ рівноцінне. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
19.06.2024, 13:17 1
Бокс
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
18.06.2024, 20:05 149
Футбол
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
Леннокс Льюис назвал хевивейтера, который бил сильнее Тайсона и Кличко
19.06.2024, 12:46 2
Бокс
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 62
Футбол
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
19.06.2024, 15:01 8
Бокс
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем